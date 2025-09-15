Andueza espera que el "nerviosismo" del PNV no le haga "echarse atrás" en sus pactos con el PSE ni en su apoyo a Sánchez

Lamenta que el PNV "se contagie" de la ultraderecha en algunos temas y espera que "no sea el primero en bajarse" del bloque de investidura

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha lamentado la "agitación" y el "nerviosismo" con el que el PNV ha empezado el nuevo curso político, y ha mostrado su deseo de que la formación 'jeltzale' "no se eche atrás" en los compromisos asumidos en el acuerdo suscrito con los socialistas para conformar el Gobierno Vasco de coalición, ni en su condición de socio parlamentario del Ejecutivo central

Andueza, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión celebrada por el grupo del PSE en el Parlamento Vasco con motivo del inicio del curso político, se ha mostrado muy crítico con la actitud mantenida en las últimas semanas por el PNV e incluso ha expresado su "preocupación" por la posibilidad de que pueda dejar de otorgar respaldo parlamentario al Gobierno central.

En el caso del Ejecutivo autonómico, ha afirmado que el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE "tiene como base la estabilidad pero plantea objetivos muy ambiciosos". Por ese motivo, ha advertido de que "no podemos dejar pasar esta oportunidad", y que "la amenaza de un futuro menos favorable en el terreno económico no puede retraernos".

El dirigente socialista ha mostrado su deseo de que "nadie quiera echarse atrás" en "esa hoja de ruta progresista que pactamos el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco". En este sentido, ha valorado el anuncio del lehendakari sobre que los presupuestos de 2026 alcanzarán "una cifra récord".

Andueza considera que los presupuestos "deben ser coherentes con los compromisos adquiridos". "Espero que sea así y que estemos en condiciones de plantear con claridad una apuesta incuestionable con la salud, la educación, la movilidad o la vivienda", ha añadido.

En este sentido, ha advertido de que los consejeros del PSE en el Gobierno Vasco "van a seguir siendo exigentes" para que los presupuestos "hagan frente a los retos, a los compromisos que tenemos adquiridos". Andueza, tras reiterar que Pradales ha anunciado que las cuentas de 2026 alcanzarán una cifra "récord", ha mostrado su deseo de que "así sea" y de que "nadie tenga la tentación de que eso no sea así".

Además, ha precisado que hay cuestiones que resultan "nucleares" para el PSE a la hora de contar con una adecuada dotación presupuestaria, como la sanidad, la educación, las políticas sociales y las políticas de igualdad. "Son prioridades o deben de ser prioridades absolutas del Gobierno y están reflejadas que en un acuerdo de gobierno que tenemos la obligación de cumplir", ha advertido.

De esa forma, frente a quienes han empezado el curso político "con algo de agitación y con una cierta ansiedad innecesaria", ha manifestado que lo que a él le "urge" no es tanto "si alcanzamos un poco antes o un poco después acuerdos básicos para el autogobierno, sobre la reforma del Estatuto o sobre las transferencias", sino contar con unos presupuestos adecuados para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

REPROCHES A ESTEBAN

En su intervención, Andueza ha criticado algunos de los mensajes lanzados recientemente por el líder del PNV, Aitor Esteban, respecto a la legislatura española y la situación del Gobierno central. "Veo en el PNV y en su presidente cierta urgencia por pronosticar un fin de ciclo en el Gobierno de España", ha afirmado.

El dirigente del PSE, que ha asegurado que no cree que esto "sea así", ha mostrado su deseo de que "después de subirse el último al bloque de la investidura, el PNV no sea el primero en bajarse". "Me tiene un poco preocupado esto de que da lo mismo que gobierne la izquierda que la derecha", ha añadido.

Andueza ha continuado con sus críticas y advertencias a la formación 'jeltzale', a la que ha reprochado que haya optado por la "agitación" en este inicio de nuevo curso político con sus mensajes en materia de autogobierno y en otras cuestiones "que denotan cierto nerviosismo".

En esta línea, ha lamentado que el PNV permanezca "mirando constantemente de reojo a EH Bildu, por un lado; y por otro, mirando constantemente y en muchos casos contagiándose de determinados discursos que hace la derecha y la ultraderecha para no perder votos por ese flanco". "Hace falta calma, tranquilidad y, sobre todo, mucho trabajo desde las instituciones, del Gobierno Vasco, desde esa mayoría absoluta que nos da nuestro acuerdo de gobierno", ha afirmado.

AUTOGOBIERNO

Por otra parte, ha manifestado que "habrá tiempo para todo, para las transferencias y para el nuevo Estatuto". No obstante, ha subrayado la importancia de que "entretanto", se trabaje "con todo" sobre las competencias actuales, "que son casi todas". "Espero que no perdamos tiempo y las energías en esas obsesiones particulares, en esa tendencia a mirar siempre hacia fuera para buscar responsabilidades en otro lado", ha manifestado.

También se ha mostrado crítico con EH Bildu y con sus "contradicciones". Tras indicar que la coalición "ha presentado una enmienda a la totalidad de las políticas públicas de los últimos 40 años en Euskadi", ha reprochado a su portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, que mientras ofrece "pactos de país" basados en "sus preocupaciones de siempre", deja "fuera" de esos potenciales acuerdos "asuntos clave como la vivienda".

Asimismo, ha ironizado sobre la propuesta de Arnaldo Otegi de presentar "listas conjuntas" con el PNV para las elecciones generales. "Supongo que [será] para evitar la victoria del Partido Socialista", ha indicado.