Andueza se muestra "orgulloso" de que una socialista haya pedido perdón a las familias de las víctimas del Hotel Monbar

Reconoce a 'Txiki' y Otaegi como víctimas pero dice que "otra cosa es que sean ensalzadas y tomadas como ejemplo, porque fueron terroristas"

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este martes que se siente "orgulloso" de que haya sido una consejera socialista la que haya pedido perdón a las familias de las víctimas del atentado de los GAL contra cuatro miembros de ETA, y ha considerado que era algo "necesario".

Andueza se ha referido así, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, la socialista María Jesús San José, pidiera este lunes perdón a las familias de los miembros de ETA Jose Mari Etxaniz, Iñaxio Astiasuinzarra, Agustin Irazustabarrena y Sabin Etxaide, que fueron asesinados por los GAL en el Hotel Mombar de la localidad vascofrancesa de Baiona en 1985.

"Creo que era necesario pedir perdón desde las instituciones, y digo con orgullo que ha sido una socialista la que lo ha hecho. Todos sabemos qué posición tengo en este tema como secretario general y personalmente, y creo que son pasos adelante que hay que dar. Fue un acto muy emocionante, necesario, y espero que en adelante haya más oportunidades de dar más pasos", ha afirmado.

Andueza ha señalado que "quién sabe" por qué se ha tardado 40 años en pedir perdón a las familias de las víctimas de dicho atentado, y ha indicado que "muchas veces debe pasar el tiempo y eso no es muy justo", ya que, en su opinión, "se debería haber denunciado nada más suceder".

"Los tiempos eran así, y ha pasado bastante tiempo para que cada uno reconozca y pida perdon por lo que hizo en torno a los GAL y al terrorismo que hemos sufrido aquí. Creo que ya es tiempo de que todos avancemos y de que cada uno pida perdón si la postura que tuvo no fue la que debió ser", ha manifestado.

Asimismo, el secretario general de los socialistas vascos ha destacado que para el PSE "todas las víctimas son iguales y no diferenciamos entre unas y otras, porque nuestro amor siempre debe estar con las personas que han sufrido tanto".

En este sentido, ha asegurado que no le "importa nada si a alguien esto le viene mal o no", ya que, según ha dicho, "reivindicamos justicia y reparación para todas las víctimas, y especiamente en esta cuestión, aunque hubiera ahí algunos miembros de nuestro partido".

"Debemos llegar hasta el final, ha pasado bastante tiempo y la verdad debe salir a la luz. Espero que se aclare y sepamos la verdad, sobre todo porque se lo debemos a las víctimas, además de a la sociedad vasca y a nuestro partido. Nuestro partido lo formamos personas honestas que hemos sufrido y trabajado mucho y no merecemos que no se haga justicia con personas que han hecho estas cosas. La verdad siempre sale a la luz y algún día lo sabremos", ha asegurado.

TXIKI Y OTAEGI

Por ultimo, Eneko Andueza ha afirmado que Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Oategi, miembros de ETA ejecutados por fusilamiento en el franquismo, deben ser reconocidas como víctimas, pero que "otra cosa es que esas víctimas sean ensalzadas y tomadas como ejemplo, porque fueron terroristas".

"Para nosotros la violencia está fuera de lugar, y en eso debemos ser muy honestos. Una cosa es que sean reconocidas como víctimas, y otra muy diferente es que se les trate como héroes. Para nosotros eso está fuera de lugar, porque fueron terroristas", ha insistido.