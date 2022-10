Andueza (PSE) afirma que Bilbao "necesita aire fresco y una nueva generación que coja el timón"

Nora Abete, candidata de PSE a la Alcaldía, aspira a impulsar la nueva transformación de Bilbao con una dimensión "mucho más humana"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que Bilbao "necesita aire fresco y una nueva generación que coja el timón, con nuevas respuestas a los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual", mientras que la candidata socialista a la alcaldía de Bilbao, Nora Abete, ha asegurado que aspira a impulsar la nueva transformación de la capital vizcaína con una dimensión "mucho más humana".

La actual concejala de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao y secretaria de Cultura, Euskera y Deporte de PSE-EE ha presentado este miércoles su candidatura a la alcaldía de Bilbao, acompañada por los secretarios generales de todas las agrupaciones de Bilbao, los miembros de la ejecutiva del PSE-EE Bilbao, e introducida por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

En su intervención en el acto de presentación de la candidatura de los socialistas a la Alcaldía de Bilbao, Andueza ha destacado de Abete "representa como nadie a esa nueva generación de socialistas que hemos dado un paso al frente para liderar el partido y, con ello, liderar el país".

Según ha afirmado, Bilbao "necesita también aire fresco y una nueva generación que coja el timón, con nuevas respuestas a los nuevos retos que nos plantea la sociedad actual: el reto climático, el reto demográfico, la igualdad entre hombres y mujeres, el empleo joven, el acceso a una vivienda digna, la movilidad sostenible".

El secretario general del PSE-EE ha asegurado que "no empezamos de cero" porque la presencia de los socialistas en todas las instituciones "ha permitido que orientemos las políticas de todos los gobiernos a las verdaderas necesidades de la gente".

Eneko Andueza ha destacado que "la firma socialista" está en "las políticas de vivienda que están llevando a cabo para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, en Bilbao, y no tengan que marcharse a vivir fuera", en la regeneración urbana, y en una política de movilidad de la que Bilbao se ha convertido en "referente".

"Esta es hoy la marca socialista en Bilbao y en muchos de los pueblos y ciudades que hoy gobernamos. Y Este es el camino en el que, estoy convencido, Nora va a seguir profundizando con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con una nueva mirada; Una mirada joven, europeísta, La mirada de esa nueva generación que ha crecido y vivido en Europa", ha manifestado.

Por su parte, la edil socialista en el Consistorio bilbaíno ha indicado que ha elegido Amézola para presentar su candidatura a la sociedad porque, además de su barrio, "simboliza perfectamente el pasado y el futuro de Bilbao".

Para la candidata, "esta zona representa a la perfección uno de los desafíos que tenemos como ciudad: que no es otro que mejorar la calidad de vida de los barrios, sus infraestructuras y servicios". "Y esta zona es símbolo también de integración, donde todas las generaciones tenemos cabida", ha añadido.

Nora Abete ha manifestado que aspira a aportar "ambición e ilusión", dos "pilares" que pretende exportar a "cada rincón de la ciudad". Según ha dicho, asume este reto "con responsabilidad porque la ciudad de Bilbao necesita un cambio en positivo". Y lo hace convencida de que puede "impulsar la nueva transformación que esta villa necesita sobre todo con una dimensión más humana".

Tras reconocer que Bilbao ha avanzado mucho, ha considerado que hay "muchísimo más" por hacer, "pero, desde luego, de una manera diferente". Según ha defendido, "es el momento de que Bilbao vuelva a tomar impulso, pero de forma más vanguardista, actual y adaptada a los nuevos tiempos".

La aspirante socialista, que ha asegurado que lleva "preparándose" toda su vida, para asumir "retos y compromisos", ha dicho que quiere que "Bilbao tenga también la mirada de esas personas jóvenes, que estamos listas para tomar el relevo, con las que quiero contar desde hoy mismo".

Tras vivir fuera varios años y dotarse de "una mirada más amplia y de nuevas experiencias", cree que ese aprendizaje, sumado a la trayectoria de los socialistas de Bilbao, puede ser "útil para encontrar nuevas soluciones a esos nuevos desafíos que afronta Bilbao".

Nora Abete ha reconocido que no "existe mayor honor y motivación", para una bilbaína como ella, "que hacer que Bilbao alcance el lugar que se merece y lograr que mejoremos nuestra calidad de vida".

En esta primera comparecencia como candidata a la alcaldía ha relatado las diez características de la ciudad con la que sueña. Así, ha apostado por una ciudad "más igualitaria, que luche por erradicar la violencia machista", para lo cual, ha asegurado, "necesitamos una alcaldesa". También quiere una ciudad "moderna, que genere empleo y cree nuevas oportunidades", así como una ciudad con "calidad de vida, que ofrezca seguridad y esperanza con garantías", con un ayuntamiento "cercano, con empatía" que lleve a cabo una gestión "amable, basada en valores" y sea "accesible".

Asimismo, desea una ciudad "inteligente" que retenga talento y feliz", donde se gobierne "sin miedo, con optimismo", así como una administración "fiable", un Bilbao "amable", una ciudad "dinámica" y un Bilbao "sostenible".

La actual edil de Movilidad y Sostenibilidad ha añadido que "no nos podemos conformar con lo hecho, porque eso no es avanzar". "Esta ciudad no puede pararse, porque su entorno no lo hace", ha advertido.

Tras destacar que los socialistas han participado en "todos los logros y avances de Bilbao" y lo van a seguir haciendo, ha remarcado también que han formado parte de "todos los grandes consensos que han hecho progresar esta Villa". "Los socialistas ofrecemos trabajo, dedicación y constancia, sin caer en la autocomplacencia y con ambición", ha subrayado.

Por ello, ha insistido, aspira a que Bilbao tenga "mejores servicios, más calidad de vida y más igualdad entre personas, pero también más igualdad entre los barrios que componen la ciudad", así como a que sea una ciudad "plural, con diferentes ideologías, formas de vida, creencias y diversa, como la entendieron los liberales, como la entendemos los socialistas".

