Andueza (PSE) dice el adelanto electoral está sobre la mesa y puede ser "buen momento para que la sociedad decida"

Eneko Andueza - EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este viernes que las posiciones políticas de los partidos "están encima de la mesa" tras presentar el Gobierno central los decretos de vivienda, y que puede ser "un buen momento para que decida la sociedad". En este sentido, ha admitido que la opción de adelanto electoral está también sobre la mesa.

En una entrevista concedida a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que no espera "cambios en el último minuto" en las posiciones que las formaciones políticas han mostrado ante los decretos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que "ha quedado a la vista dónde están unos y dónde otros".

Así, el líder socialista ha considerado que la posibilidad de que Sánchez adelante la convocatoria de las elecciones generales "está encima de la mesa, pero no como herramienta de presión, sino porque la opción está ahí".

"Viendo la situación que tenemos, todos ya hemos dejado claro dónde estamos y, a partir de ahí, creo que puede ser un buen momento para que decida la sociedad. Estamos en una situación muy concreta, y la opción de adelantar las elecciones está encima de la mesa", ha insistido.

En este sentido, ha asegurado que en el PSE-EE "estamos preparados" para afrontar unas elecciones, "sean ahora, en primavera, en verano o después de verano", y que no les preocupa la coyuntura, porque, "sean ahora o dentro de unos meses, estamos preparados para afrontar esas elecciones".

Asimismo, Eneko Andueza ha considerado que en Junts, tras anunciar su no a los decretos de vivienda del Gobierno, "están bastante perdidos", y ha dicho que le ha sorprendido "bastante" su postura "sobre todo porque favorece a la derecha y a la ultraderecha".

"No entiendo una postura así. No sé si han tomado esa decisión porque están preocupados por Aliança Catalana, pero creo que es un error político tremendo. Ellos verán", ha manifestado.

NUEVO ESTATUTO

Por otro lado, Eneko Andueza también se ha referido a cómo podría afectar un adelanto electoral a la negociación sobre un nuevo Estatuto que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE, y ha destacado que "no tenemos ninguna prisa, porque las cosas hay que hacerlas como es debido".

"Creo y espero que las tres formaciones tenemos claro que, aunque la legislatura se acabe y vayamos a elecciones, hay manera de seguir adelante con nuestro trabajo", ha asegurado.

El secretario general del PSE-EE ha reconocido que, "lógicamente", si se convocan elecciones anticipadas, "vamos a entrar en campaña y no vamos a tener tanto tiempo para sentarnos y ver la cosas con tranquilidad, pero la voluntad va a continuar y, a partir de ahí, vamos a tener opción de hablar".

Andueza ha destacado que el partido que "de verdad y siempre" ha trabajado por el Estatuto de Gernika "ha sido el PSE-EE, y también el PSOE", ya que, según ha dicho, "siempre hemos estado con el Estatuto, desde su redacción, hasta su aprobación, y en su defensa y en el objetivo de su cumplimiento".

En este sentido, ha recordado que, en los últimos ocho años, el Gobierno de Sánchez "ha firmado más de 30 acuerdos" en torno al Estatuto, demostrando "una clara voluntad política". "Pero Euskadi ha cambiado mucho en los últimos 47 años, y (el Estatuto) hay que adaptarlo, y por eso estamos las tres tradiciones políticas en torno a una mesa debatiendo y elaborando el próximo Estatuto", ha destacado.

Por último, el dirigente socialista ha considerado que, en esta cuestión, todas las partes negociadoras "debemos dejarnos algo en el camino", ya que, en su opinión, "tenemos la oportunidad de encontrar un punto medio en el que sentirnos cómodos, cada uno pueda sentir que se respetan sus sentimientos y abordar la convivencia". "Nuestro objetivo es que ese Estatuto se convierta en el Estatuto de los derechos", ha concluido.