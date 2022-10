Andueza (PSE) dice que la disposición y voluntad del Gobierno español con las transferencias pendientes es "total"

Afirma que los presupuestos del Gobierno vasco para 2023 serán "expansivos" y espera que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU los apoyen

BILBAO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este martes que la disposición y la voluntad política del Gobierno español para transferir las competencias pendientes del Estatuto de Gernika a Euskadi es "total", a pesar de las "dificultades legales y administrativas", y espera que ambos ejecutivos sigan "trabajando con honestidad".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Andueza ha recordado que el Gobierno central transmitió hace poco al vasco que "había llegado el momento de abrir otra etapa" en materia de transferencias y que la cuestión "no es dar una respuesta o poner plazos", en referencia a la petición del lehendakari, Iñigo Urkullu, de crear una comisión sobre las transferencias pendientes que no ha tenido respuesta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es el momento de, como hemos hecho hasta ahora, seguir trabajando con honestidad. Creo que así lo estamos haciendo ambos Gobiernos, y que la disposición y voluntad política del Gobierno de España es total para trabajar y culminar esas transferencias y, si es cuanto antes, mucho mejor", ha asegurado.

Asimismo, el secretario general de los socialistas vascos ha considerado que el malestar mostrado por miembros del PNV ante la actitud del Gobierno con las transferencias se debe "querer tener más notoriedad en los medios de comunicación".

Así, ha destacado que el PSE-EE nunca ha abandonado "el camino del autogobierno", ya que, según ha dicho, "no estuvimos en Lizarra, no estuvimos en el plan Ibarretxe, no estuvimos en el camino del nuevo estatus y no estuvimos en el Estado foral".

"Nosotros siempre hemos estado en el camino del autogobierno. No sé qué obsesión les ha entrado a algunos. Yo prefiero quedarme con las cosas positivas. Existe voluntad política y, si todos actuamos y trabajamos con honestidad, no tengo duda de que llegarán las transferencias que tengan que llegar", ha asegurado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Eneko Andueza ha ligado los Presupuestos Generales del Estado con los vascos, ya que, en su opinión, las cuentas que presentará el Gobierno vasco para 2023 serán "parecidas" a las del Ejecutivo español y "expansivas para afrontar estos momentos", y espera que tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU los apoyen.

El dirigente socialista ha destacado que es "evidente" la influencia que los presupuestos del Estado tienen en Euskadi, "como se constata en los resultados de las medidas que se han tomado".

"Creo que los presupuestos que vamos a tener en Euskadi serán parecidos a los de España, sobre todo porque van a ser expansivos para afrontrar estos momentos", ha insistido.

Además, el secretario general de los socialistas vascos ha señalado que espera que tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU apoyen las cuentas que presente el Gobierno vasco, "porque el momento está para eso y espero que ellos también lo vean así".

ACUERDO RGI

Por otro lado, Eneko Andueza ha realizado una valoración "muy positiva" del preacuerdo alcanzado por el Gobierno vasco y Elkarrekin Podemos-IU sobre la futura Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, por el que, entre otras cosas, se rebaja de los 23 a los 18 años la edad para acceder a las percepciones, y lo ha calificado como "avance muy importante".

Así, ha considerado que es "satisfactorio" que se haya sumado un partido político al acuerdo tras el "enorme trabajo" realizado por el Departamento de Trabajo y Empleo dirigido por Idoia Mendia, y que espera que se sumen más formaciones.