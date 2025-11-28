Andueza (PSE): "El Gobierno de Sánchez no debe pedir perdón por el bombardeo de Gernika perpetrado por el franquismo"

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Carlos González - Europa Press - Archivo

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no debe pedir perdón" por el bombardeo de Gernika (Bizkaia) perpetrado por el franquismo en 1937, durante la Guerra Civil.

Andueza, que este viernes se encuentra en Gernika para asistir al homenaje y petición de perdón por parte del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a las víctimas del bombardeo, realizado por la aviación nazi, ha destacado, a través de X, que "pretender tender un hilo que vincule el actual gobierno progresista con el régimen dictatorial solo puede ser el reflejo de una mirada miope a la historia arrastrados por oportunismos políticos de corto o nulo recorrido".

El líder de los socialistas vascos ha subrayado que hoy se observa que "la extrema derecha y los restos del naufragio de la derecha trasnochada", en alusión a Vox y al PP, "se alían en diferentes comunidades autónomas para luchar contra todos los progresos alcanzados en las últimas décadas".

SIN "EROSIONAR LAS BASES DEMOCRÁTICAS"

Precisamente por todo ello, ha afirmado que no se puede "erosionar las bases democráticas" de la sociedad, y "cuestionar la credibilidad y legitimidad" de las instituciones, "todas ellas fruto del pacto constitucional de 1978".

De esta forma, Eneko Andueza se ha referido a las peticiones por parte del PNV y del Lehendakari, Imanol Pradales, para que el Gobierno del Estado pide también perdón por el bombardeo de Gernika y lo que hizo el franquismo en Euskadi.