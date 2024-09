Andueza (PSE) pide no "mirar a otro lado" y "llamar por su nombre" el asesinato machista de una mujer en Bilbao

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido a la sociedad no "mirar a otro lado" y "llamar por su nombre el asesinato machista" de una mujer, ocurrido esta pasada madrugada en Bilbao tras ser presuntamente apuñalada por su pareja.

El líder de los socialistas vascos ha hecho estas consideraciones tras participar en la concentración silenciosa de condena convocada a mediodía por el Ayuntamiento de Bilbao en las escalinatas del Consistorio de la capital vizcaína.

Tras enviar a los familiares y al entorno de la víctima el abrazo, ánimo y condolencia de toda su formación política, Andueza ha lamentado que, como sociedad, "estamos soportando unos números que son absolutamente inasumibles porque la violencia machista está más presente que nunca con episodios y con capítulos que, desde luego, no solo merecen nuestra más firme condena, sino que sobre todo son una interpelación directa al conjunto de la sociedad".

En este punto, ha apelado al conjunto de la sociedad porque combatir la violencia machista necesitamos de "la concurrencia de la totalidad de una sociedad que, muchas veces, parece ignorar un problema tan grave como el que estamos padeciendo" cuando, "ya solo el asesinato de una sola mujer ya sería un número escandaloso".

Tras hacer un llamamiento a "la acción conjunta y al compromiso de todos y de todas, sin absoluta excepción", ha defendido la necesidad de empezar a hacerlo "con una pedagogía desde edades tempranas para facilitar y poner en alerta a nuestros niños y niñas acerca de las consecuencias tan fatales de la desigualdad y, sobre todo, de actitudes tan denunciables como esta" ha enfatizado.

Para el secretario general del PSE, este papel "nos interpela a todos y a todas" porque, a su juicio, "requiere que se llame a esto por su nombre, que es el de violencia machista, terrorismo machista y, sobre todo, es el asesinato de una mujer a manos de su pareja", un hombre que, ha añadido, "ha actuado de manera absolutamente denunciable y execrable".

Tras remarcar que desde el Partido Socialista esperan que el presunto autor del asesinato "padezca los efectos de una justicia que tiene que actuar de manera absolutamente implacable", ha reiterado su llamamiento a "no mirar a otro lado" para que, "desde el compromiso máximo de instituciones y del conjunto de la ciudadanía", hagan posible que "no solo estos números no sean asumibles sino que, en un futuro muy próximo, no tengamos que lamentar y condenar ningún asesinato más" y, entre todos, "hagamos posible que esto no vuelva a suceder nunca más".