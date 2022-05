PSE pide "un pacto de país" en torno a la nueva Ley de RGI y espera que el PP se sume

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido este miércoles "un pacto de país" en torno a nueva Ley de RGI, que, en todo caso, se aprobará en el Parlamento Vasco con la mayoría absoluta del PNV y los socialistas. Además, ha mostrado su deseo de que el PP también se sume al consenso.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha considerado que "en estos momentos más que nunca" sería importante que todos los partidos "aúnen esfuerzos por conseguir pactos de país" que una Euskadi "mucho más competitiva, con una perspectiva de futuro mucho mejor".

Por ello, ha reclamado el apoyo al anteproyecto de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión, impulsado por la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y empleo, Idoia Mendia, que aprobó ayer el Gobierno Vasco.

A su juicio, esta nueva norma "incorpora cuestiones que son muy interesantes", que suponen "un punto de inflexión". "Va a ser un sistema mucho más eficiente, que va a llegar a más personas y que, sobre todo, va a llegar a quienes más lo necesitan, haciendo hincapié en aquellas familias que tienen menores y que perciben una pensión, que son los colectivos más vulnerables", ha indicado.

El líder de los socialistas vascos no duda de que hay partidos que tendrán "altura de miras" y que "conjuntamente con el Gobierno de coalición (PNV y PSE-EE van a hacer un esfuerzo para consensuar y llegar a que esta ley tenga un respaldo lo más mayoritario posible". "Me gustaría que también contara con el PP, pero no sé si se dejarán arrastrar por Vox, habida cuenta de que sobre esta cuestión han tenido una posición muy clara, muy cercana al racismo y a la xenofobia, en manos del senador por Castilla y León, Javier Maroto (exalcalde de Vitoria). Espero que lo corrijan y se pongan de nuestro lado", ha añadido.

PACTO DE RENTAS

El secretario general del PSE-EE también se ha referido al posible pacto de rentas para subir los salarios frente a la inflación y ha considerado que los sueldos "deben adecuarse a la carestía de la vida para que las familias más vulnerables no sufran los efectos de la crisis".

No obstante, ha dicho que esa subida hay que "calcularla bien" para no correr riesgos económicos. "Sería muy conveniente que tuviera la concurrencia, no solo de partidos políticos, sino también de sindicatos y empresarios", ha manifestado.