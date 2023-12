Andueza rechaza la "fórmula mágica" de la independencia de EH Bildu y su modelo de gobierno de "imposición"

Afirma que Euskadi no merece "caer en el procés" y ve riesgo de que pueda ocurrir si "ganan determinados partidos y se unen"



BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rechazado este viernes nuevamente la posibilidad de gobernar en EH Bildu, así como que trate de resolver todo mediante la "fórmula mágica" de la independencia y tenga un modelo de gobierno con la "imposición como hoja de ruta". Además, ha afirmado que Euskadi no merece "caer en el procés" y ve riesgo de que pueda ocurrir si "ganan determinados partidos y se unen", en alusión al PNV y la formación soberanista.

Andueza ha realizado estas manifestaciones en Cataluña, donde ha mantenido un diálogo público el Primer Secretari del PSC, Salvador Illa, quien ha expresado su apoyo a los socialistas vascos y se ha mostrado a disposición de Andueza con "todo lo que representa para ese cambio de guión" en Euskadi que, a su juicio, le va a llevar "a ser Lehendakari".

En el transcurso del diálogo, el líder del PSE-EE ha señalado que tiene "clarísimo" que no gobernará con EH Bildu en Euskadi. "No vamos a pactar un gobierno con EH Bildu en Euskadi y claro que el PSE-EE no va a hacer Lehendakari al candidato de EH Bildu", ha añadido.

En primer lugar, según ha destacado, él aspira a ganar las elecciones y ser lehendakari, y no "a apoyar a nadie". Además, ha señalado que hay cuestiones que les separan de EH Bildu, la primera la ética y ha advertido de que, para llegar a un acuerdo de Gobierno con la coalición soberanista en Euskadi, esta fuerza "tiene que culminar un recorrido ético".

Tras reconocer que han dado pasos y los valora, ha dicho que pero "le falta dar el paso definitivo de condenar todos los terrorismos, el de ETA también, y asumir la responsabilidad de su papel en aquel momento".

Asimismo, ha indicado que "les separan otras cosas" como el modelo de país, porque el PSE-EE "nunca apoyará un modelo independentista". "En los últimos días, a Arnaldo Otegi solo le escucho hablar de un proyecto independentista. El proyecto del PSE-EE es totalmente lo contrario", ha manifestado.

También ha aludido a su manera de gobernar y ha asegurado que los socialistas tienen "voz propia, que se hace oír cuando lo estima necesario". Tal como ha destacado, "no imponen" y saben gobernar "a través del diálogo, la búsqueda de acuerdos con el diferente y, sobre todo, sin sacar la calculadora para echar cuentas electorales".

"IMPOSICIÓN"

"Yo, que era portavoz en las Juntas Generales en la época que EH Bildu gobernaba en Gipuzkoa, sé perfectamente cómo gobiernan, y no quiero un modelo de gobierno para Euskadi que tenga en la imposición su marca o su hoja de ruta".

Ha reprochado que haya quien tiene como "única receta la soberanía o el independentismo", y ha aludido a EH Bildu, que en Euskadi "juega al cuanto peor mejor", y que la única solución que propone es "más soberanía e independencia".

"Todo lo resuelven con la misma fórmula mágica de la independencia que sabemos a qué nos lleva, al fracaso más absoluto. ¿Quieren tener derecho a decidir?, ya lo tenemos. El derecho a decidir son los 96 euros de cada 100 que gestionamos en Euskadi", ha asegurado.