Andueza reprocha al PP que sea "incapaz de hacer algo bueno" por Euskadi y critica el "tira y afloja para sacar réditos"

Santano critica que a los populares les interesa "el ruido y la espuma" para que no se vean "las cosas que están pasando de verdad"



IRUN (GIPUZKOA), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reprochado al PP que sea "incapaz de hacer algo bueno por España y por Euskadi" al rechazar el 'escudo social' y ha criticado a otras fuerzas políticas que estén instaladas en un "tira y afloja permanente" en el que "miran cada paso para sacar beneficio y réditos políticos".

Andueza ha realizado estas afirmaciones en un acto en la Agrupación Socialista de Irun, junto a la alcaldesa de la ciudad, Cristina Laborda, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

En su intervención, ha lamentado que "no se pueda esperar" del PP ningún apoyo a las medidas que buscan "proteger a la ciudadanía de las subidas de precios y garantizar el bienestar de amplias capas de la sociedad", y ha valorado el "escudo social desplegado por el Gobierno de España para combatir los efectos de la inflación".

"No podemos esperar nada de la derecha extrema y la extrema derecha, el PP y Vox, que son incapaces de hacer algo bueno por España y por Euskadi", ha insistido Andueza.

El candidato socialista a Lehendakari ha contrapuesto la actitud de PP y Vox, que han rechazado esta semana convalidar los decretos que recogen medidas como la subida de las pensiones, la rebaja del IVA de los alimentos básicos o las ayudas al transporte, con la respuesta que impulsa el PSOE.

De este modo, ha censurado que "algunos se dedican a hacer política con las tripas o con la calculadora electoral, y no con la cabeza pensando en la ciudadanía" y ha incidido en que "tendrán que ser otros los que den explicaciones del por qué han dicho que no a esos decretos".

"Los socialistas no queremos que todo vaya mal para luego aparecer como salvadores, nosotros no llenamos los bolsillos de los poderosos, como hace el PP, no buscamos el ruido", ha enfatizado Andueza, al tiempo que ha recordado que su partido ha "sacado adelante medidas fundamentales para proteger los derechos y el bolsillo de los españoles en una situación complicada con los precios. Las aprobamos porque son positivas, necesarias y porque forman parte del compromiso socialista con toda la sociedad".

En esa línea, ha reprochado también la actitud de otras fuerzas políticas, sin citar expresamente a los nacionalistas, a Junts o a Podemos, por plantear la política como un "concurso de soka-tira". "Saben que no van a ganar los que quieren ver la política como un tira y afloja permanente, los que miden cada paso para sacar beneficios"

Andueza ha abogado por trasladar la "buena gestión socialista a cada rincón de Euskadi" y ha defendido la propuesta del PSE-EE: "Existe una alternativa real, efectiva y segura al nacionalismo de una y otra índole. Somos una alternativa sólida, que no depende de nadie y que tiene su propio camino, y que se ocupa de lo que de verdad les importa a las personas".

En su opinión, es "fundamental cambiar el guion" para "devolver la ilusión" a la sociedad vasca. "Tenemos que conseguir que nuestra industria y nuestra sanidad vuelvan a ser reconocidas como punta de lanza de una comunidad que es moderna, ambiciosa, solidaria, cuna de derechos y libertades y abierta al futuro", ha recalcado.