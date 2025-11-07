Andueza viaja la próxima semana a Bruselas con una agenda centrada en el euskera, la vivienda, industria y Palestina

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, viajará la próxima semana a Bruselas con una agenda de trabajo que desplegará los días 11 y 12, centrada en cuestiones como la oficialidad del euskera en la UE, el acceso a la vivienda, la política industrial y la situación en Palestina.

En estas dos jornadas, coordinadas por la europarlamentaria vasca Idoia Mendia, el líder de los socialistas vascos mantendrá reuniones al más alto nivel, como la prevista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia y Competitiva; con Rafael Fitto, vicepresidente para la Cohesión y las Reformas de la Comisión Europea; y con Laia Pinos, miembro del gabinete del vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.

Andueza también tiene previstos otros encuentros con Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo; y con Hana Jalloul, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del legislativo comunitario.

Asimismo, se entrevistará con Marta Marín, delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, y con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso.

En la cita prevista con Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, el secretario General del PSE-EE abordará los pasos dados para lograr la oficialidad del euskera en la UE. López lidera las conversaciones del grupo S&D (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) para avanzar en el reconocimiento y el uso del euskera como lengua de trabajo en la institución.

La agenda europea de Eneko Andueza también prevé un desayuno de trabajo con la Delegación Socialista Española y un encuentro con la Agrupación Socialista de Bruselas.