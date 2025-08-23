El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz estrena ocho nuevas fuentes

VITORIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz cuenta ya con ocho nuevas fuentes repartidas por la red de caminos y senderos de las áreas de ocio y esparcimiento que dan forma al gran parque periurbano de la ciudad. Este proyecto es el resultado de la ejecución de una de las propuestas más votadas por la ciudadanía dentro del programa de participación Vitoria-Gasteiz Hobetuz 2023-25.

Según ha explicado el presidente del Centro de Estudios Ambientales (CEA) de la capital alavesa, Borja Rodríguez, en un comunicado, con las nuevas fuentes "se da respuesta a una de la peticiones de la ciudadanía del programa Hobetuz".

Después de las obras de instalación y con su puesta en funcionamiento, estas ocho nuevas fuentes "sirven ya como punto de refresco y alivio para las personas Anillo Verde paseos y recorridos".

La firma Construcciones Aguillo ha sido la encargada de colocar los nuevos puntos de agua y refresco a lo largo del Anillo Verde, cuya instalación ha supuesto una inversión de 187.672,08 euros.

Las fuentes van a estar ubicadas el Paseo de la Biosfera, junto a Ataria; en la calle Barratxi 39 (Gamarra); en la Avenida del Zadorra (Abetxuko); en Zabalgana, en el alto de Las Neveras; en el polígono industrial de Jundiz (Ariñez); avenida del Zadorra (Portal de Gamarra) y avenida del Zadorra (Portal de Foronda).