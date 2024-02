ANOHNI and The Johnsons se incorpora a la temporada de Kursaal Eszena con un concierto el 20 de junio

ANOHNI and The Johnsons

ANOHNI and The Johnsons - KURSAAL ESZENA

SAN SEBASTIÁN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

ANOHNI and The Johnsons se incorpora a la temporada de Kursaal Eszena con un concierto que ofrecerá el próximo 20 de junio en San Sebastián, en el que presentarán 'It's Time To Feel What's Really Happening', "una velada musical que refleja una época de cambio y agitación".

Según han informado desde Kursaal Eszena, las entradas para el concierto se pondrán a la venta el próximo viernes día 1 de marzo. Antes de esa venta general, las personas adheridas a la iniciativa Eszena Kide podrán beneficiarse de una preventa desde este miércoles. Las entradas tienen un precio único de 85 euros y se podrán adquirir en las taquillas del Kursaal y en su página web.

Por primera vez en 14 años, ANOHNI regresa al "sonido íntimo" de su grupo, The Johnsons, con una banda de ocho músicos que incluye a la violonchelista Julia Kent, Maxim Moston, el multiinstrumentista Doug Wieselman y el guitarrista y productor Jimmy Hogarth.

A partir de una selección de canciones pertenecientes a su repertorio, ANOHNI and The Johnsons presentan "una velada musical que refleja una época de cambio y agitación", en la que ANOHNI "lanza una llamada, se desafía a sí misma y desafía al mundo a sentir lo que realmente está pasando", han apuntado desde el Kursaal donostiarra.

La música de ANOHNI, que trabaja en géneros que van de la electrónica experimental a la vanguardia clásica, pasando por el dance y el soul, se ha caracterizado sobre todo por su "conmovedora" voz. En 2005 alcanzó el éxito con su segundo álbum, 'I Am a Bird Now', publicado como Antony and The Johnsons, y galardonado en el Reino Unido con el Mercury Music Prize.

Posteriormente, publicó 'The Crying Light' y 'Swanlights', y dos álbumes en directo. En 2016 publicó un álbum de baile electrónico "experimental y político", 'Hopelessness', que fue de nuevo nominado al premio Mercury; ese año, ANOHNI también fue nominada al Oscar por la canción 'Manta Ray', que formó parte de la banda sonora de la película 'Racing Extinction'.

En 'My Back Was A Bridge For You To Cross', el sexto álbum de estudio de ANOHNI, la artista aborda una amplia gama de temas a través de "una lente profundamente emotiva y animista".