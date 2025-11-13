Ansola (PNV) admite "preocupación" por el cumplimiento del Estatuto y dice que Sánchez es "el principal responsable"

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha reconocido este jueves que existe "preocupación" ante la posibilidad de que concluya el año sin que se haya cumplido íntegramente el Estatuto de Gernika, y ha considerado que "el principal responsable" de la situación es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Ansola ha asegurado que harán "todo lo posible hasta el último momento" para que el Gobierno central cumpla el acuerdo firmado con el PNV para completar el Estatuto antes del fin de 2025.

El dirigente jeltzale ha afirmado que el Gobierno Vasco "está haciendo todo lo posible" en las negociaciones que mantiene con el Ejecutivo central para formalizar el traspaso de las competencias pendientes, y ha denunciado "las trabas políticas y administrativas muy sencillas de superar" que, en su opinión, ponen desde el Gobierno de Sánchez.

"Estamos preocupados, porque hoy es 13 de noviembre, los días siguen pasando, no falta mucho para termine el año, el Estatuto todavía no se ha cumplido, y vemos que en la negociación ponen obstáculos que son muy fáciles de superar", ha asegurado.

Ansola ha reconocido que, al tratarse de diferentes competencias, en las negociaciones hay implicados distintos ministerios, aunque ha considerado que "el principal responsable" de que avancen las conversaciones es Pedro Sánchez.

"Lo que pedimos a Pedro Sánchez es que cumpla el acuerdo y la palabra firmada entre PSOE y PNV. Eso es lo único que le pedimos", ha destacado.