Ansola (PNV) dice "no" a Vox y "a cualquier otro partido que decida apoyarse en Vox", y "sí a la identidad vasca"

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, se ha dirigido este domingo "a los que estuvieron y están en contra del autogobierno y del concierto económico", así como de la cultura y la identidad vasca y el euskera, para decirles "claramente, con vosotros no". "Vox, con vosotros no y no a cualquier otro partido que decida apoyarse en Vox", ha apelado, para añadir que el partido jeltzale dice "sí a la democracia y al autogobierno, sí a la cultura vasca, a la identidad y al euskera".

Así se ha pronunciado Ansola en el acto organizado anualmente por EAJ-PNV Bilbao para celebrar el aniversario de la primera izada de la ikurriña, que tuvo lugar el 14 de julio de 1894 en el ya extinto 'Euskeldun Batzokija' ubicado en la calle Correo de las Siete Calles.

Durante su intervención en Bilbao, Ansola ha reivindicado la ikurriña como símbolo de los valores "profundamente arraigados en la sociedad vasca como la paz, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, la prosperidad y el bienestar", y no solo como "defensa ante las amenazas". "La ikurriña es más. Es el emblema de una manera de pensar y de hacer, de una identidad y una forma de ser", ha defendido.

Así, ha recalcado el "no a los que estuvieron y están en contra del autogobierno y del concierto económico", así como quienes se han mostrado en contra de la cultura y la identidad vasca y el euskera. Se ha dirigido explícitamente a Vox, a quienes les ha dicho "con vosotros, no", tras lo que ha mostrado también rechazo a "cualquier otro partido que decida apoyarse en Vox".

Frente a esas afirmaciones ha defendido "la democracia y al autogobierno, la cultura vasca, la identidad y el euskera". En sus palabras, Euskadi es la "nación de los vascos", quiere tener "una identidad propia en el mundo" y "participar, en pie de igualdad, con el resto de pueblos, en la construcción de Europa".

Así, ha reivindicado que los valores europeos forman parte del ideario vasco porque "sustentan los servicios públicos universales, defienden la colaboración público-privada como motor de progreso o que creen en la integración y la cohesión social".

IZADA DE LA BANDERA

Durante el acto, Ansola ha izado la ikurriña en el Batzoki Bilbao Zaharra en un acto simbólico entre aplausos y gritos de "Gora Euzko Alderdi Jeltzalea" y "Gora Euzkadi Askatuta".

En este aniversario han estado también presentes la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; la eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, así como los burukides Ane Támara, Leire Urtasun, Mikel Hidalgo, Jane Eyre Urkieta y Alfonso Aliende, y los concejales Amaia Arregi, Kontxi Claver Itziar Urtasun, Iñigo Zubizarreta y Gonzalo Olabarria.