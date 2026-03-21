Antirracistas denuncian en Bilbao "el auge del fascismo" y su "impunidad" como resultado de la "desmemoria colectiva"

Marcha antirracista - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han secundado este sábado una manifestación convocada por la Asamblea Antirracista 21M de Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en la que han denunciado el "auge del fascismo" como resultado de la "desmemoria colectiva que niega la responsabilidad vasca en el proyecto civilizatorio colonial", además de alertar sobre "la impunidad" de actuaciones y discursos "de grupos neonazis y supremacistas".

La marcha ha comenzado pasadas las 12.00 horas en la plaza Corazón de María y ha cruzado la calle San Francisco hasta Zabalburu, con llegada frente al Ayuntamiento de Bilbao con la lectura de un manifiesto.

Carol Peñuela y Jazmín Algarín, miembros de la asamblea antirracista 21M Bilbao que han actuado como portavoces, se han mostrado "convencidas de que hay que seguir denunciando el auge del fascismo a nivel mundial" pero con un "llamado puntual, que el fascismo se sostiene de otros sistemas de opresión como el racismo y el colonialismo".

En ese sentido, han señalado que son sus "cuerpos y vidas" las que "enfrentan esos sistemas de opresión" en el día a día. "En el acceso a la vivienda, en el ir al supermercado por las compras, en nuestros barrios están creciendo grupos supremacistas con antigitanismo, con principios antiinmigrantes, islamofobia...", han explicado.

Por otra parte, han pedido al Gobierno vasco "garantías reales" en el proceso de regularización extraordinara para que las organizaciones colaboradoras de extranjería "puedan presentar los expedientes sin trabas ni demoras administrativas" en Euskadi, y han explicado que "celebran" la regularización como un logro de su lucha.

Los manifestantes han marchado a ritmo de tambores de batukada y han entonado durante todo el recorrido diversos cánticos, como "Resistencia antifascista" o "No, no, no, no tenemos miedo. Sí, sí, sí, sí tenemos rabia".

La pancarta que encabezaba la manifestación rezaba "Ante el auge racista, resistencia antirracista. ¡Fuego al orden colonial" y algunas personas portaban carteles en los que se leía "el racismo no es una opinión, es violencia" o "el padrón no se vende". También se han exhibido carteles en otros idiomas, principalmente árabe y bereber.