La AP-8 registrará afecciones puntuales el domingo en los enlaces de Oiartzun por la prueba ciclista Ane Santesteban

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AP-8 registrará este próximo domingo afecciones puntuales en los enlaces de Oiartzun por la prueba ciclista Ane Santesteban Txirrindulari Saria de la localidad gipuzcoana de Errenteria.

La agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi ha informado de que, debido a la celebración de la prueba Errenteriako Ane Santesteban Txirrindulari Saria, este domingo podrían producirse afecciones puntuales en la AP- 8, en los enlaces de Oiartzun, en ambos sentidos.

La prueba ciclista comenzará a las 10.00 horas y discurrirá por un circuito que pasará en varias ocasiones junto al enlace de salida y entrada a la AP-8 en Arragua, así como junto a la rotonda de Urkia que da acceso a la estación de cobro de Oiartzun.

Por ese motivo, durante el transcurso de la mañana podrían producirse cortes puntuales de tráfico. Estas afecciones puntuales se podrán dar hasta la finalización de la prueba ciclista, que se estima finalice sobre las 13.30 horas.