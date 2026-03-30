El aparcamiento de la Plaza Nueva de Bilbao se quedará sin accesos este martes durante la procesión de La Piedad

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de la Plaza Nueva de Bilbao se quedará sin accesos este martes con motivo de la celebración de la Procesión de Nuestra Señora de la Piedad, entre las 20.30 y 22.30 horas, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, se producirán restricciones en los accesos del parking de Prim-Dolaretxe, donde se podrá entrar en sentido contrario mediante señalistas desde la calle Aurrekoetxea. También se ocupará el aparcamiento en las calles Arenal y Viuda de Epalza, entre la subida del puente del Arenal y la travesía Estufa.

Por otro lado, según ha explicado el Consistorio, en las calles por las que discurrirá la procesión de La Piedad se producirán cortes de tráfico.