El aparcamiento de la Plaza Nueva de Bilbao se quedará sin accesos este martes durante la procesión de La Piedad

Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 16:31
Seguir en

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento de la Plaza Nueva de Bilbao se quedará sin accesos este martes con motivo de la celebración de la Procesión de Nuestra Señora de la Piedad, entre las 20.30 y 22.30 horas, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, se producirán restricciones en los accesos del parking de Prim-Dolaretxe, donde se podrá entrar en sentido contrario mediante señalistas desde la calle Aurrekoetxea. También se ocupará el aparcamiento en las calles Arenal y Viuda de Epalza, entre la subida del puente del Arenal y la travesía Estufa.

Por otro lado, según ha explicado el Consistorio, en las calles por las que discurrirá la procesión de La Piedad se producirán cortes de tráfico.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado