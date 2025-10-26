Aparecen pintadas amenazantes contra el consejero de Seguridad en Lasao (Gipuzkoa)

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido objeto de pintadas amenazantes que han aparecido en la localidad guipuzcoana de Lasao.

En las pintadas se puede leer "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum" (Zupiria escucha en Euskadi pim, pam, pum).

El sindicato policial Euspel ha condenado las pintadas en un mensaje publicado en redes sociales. "Los cobardes autoritarios continúan ensuciando las paredes de Euskadi con su enfermizo odio", han denunciado, al tiempo que han pedido al Ayuntamento de Zestoa y a la Diputación de Gipuzkoa que las borren.

También desde el PNV han mostrado su apoyo al consejero. "Esto es completamente inaceptable", han subrayado en 'X'.

Estás pintadas se suman a las aparecidas en julio de este año en el frontón de la localidad guipuzcoana de Hernani donde aparecieron otras contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco en las que hablaban de "tiro en la boca", "mejor muertos" o "exterminio".