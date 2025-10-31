La aparición de fibrocemento obliga a alargar la reforma del Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha ampliado un mes y medio más los trabajos de ejecución de la reforma del Teatro Principal, debido a la aparición de fibrocemento, por lo que la prórroga de 45 días se suma a los treinta meses previstos inicialmente para concluir las obras en el año 2027.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa, Maider Etxebarria, dentro de unas obras que se iniciaron en noviembre del pasado año con un presupuesto de 11.657.190,76 euros.

Por otra parte, la alcaldesa ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de los servicios de reparación de las aceras de distintas calles de la ciudad por un montante de 130.000 euros, para realizar "arreglos puntuales" que "mantengan las aceras en buen estado y garanticen la accesibilidad del espacio público", en cerca de 2.000 metros cuadrados.

Por último, también ha señalado que se ha iniciado el expediente de contratación de la pista de hielo de la Florida para el periodo navideño, tras quedar desierto el anterior concurso, por un importe de 26.000 euros. Un espacio, ha explicado, que abrirá del 12 de diciembre al 6 de enero.