La aplicación de la Aste Nagusia de Bilbao ya está disponible

El Ayuntamiento de Bilbao ha publicado la aplicación oficial 'Bilbao Aste Nagusia 2025', que ofrecerá información actualizada sobre las fiestas en euskera, castellano, inglés y francés, y se ha diseñado siguiendo los criterios de accesibilidad utilizando el formato de lectura fácil.

Según ha informado el Consistorio, se puede descargar gratuitamente tanto para iOS como para Android y supone "forma más fácil, inmediata y sostenible de acceder a toda la información actualizada del programa", que incluye 500 actividades.

La aplicación, ha detallado el Ayuntamiento, permite buscar por categorías y localizar los eventos y espacios relacionados con las fiestas, y permite personalizar la información según las preferencias de cada persona usuaria.

También se podrán recibir notificaciones con novedades y cambios en la programación, así como obtener información ampliada tanto de los conciertos como de las compañías de teatro y de los fuegos artificiales. En la misma aplicación podrá votarse el ganador del concurso de fuegos artificiales.

Asimismo, se podrá acceder a los repertorios que interpretarán tanto de la Banda de Música de Bilbao en el Kiosko del Arenal y también de las distintas formaciones que participarán en el 26º Ciclo de Música Clásica de la Encarnación, ha informado el Ayuntamiento.

GEOLOCALIZACIÓN

El sistema de Geoposicionamiento permitirá ubicar los eventos en tiempo real, como el seguimiento del recorrido de los Gigantes y Cabezudos. Con el sistema de Google Maps se podrá visualizar, entre otros, la situación de diversos servicios como baños, taxis, ascensores, refugios climáticos y espacios reservados para personas con diversidad funcional en los conciertos y aquellas actividades que cuentan con sillas para acomodarse mientras se disfruta del espectáculo.

Pese a que la descarga es gratuita, el Consistorio ha editado también 150.000 ejemplares en papel del programa festivo, incluyendo los que se han buzoneado en los hogares bilbainos y los que están a disposición de la ciudadanía en diversos puntos de la villa, como los Centros Municipales de Distrito, las Oficinas de Información Turística y hoteles.

El programa, al igual que el cartel, se ha adaptado a braille, con una decena de ejemplares en este formato que estarán disponibles también en puntos esos mismos puntos.