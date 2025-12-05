El apoyo a la independencia de Euskadi aumenta en dos puntos pero se sitúa en un 23%, mientras que el 38% está en contra

Archivo - Ikurriña - H. BILBAO - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El apoyo a la independencia de Euskadi ha aumentado de julio a noviembre en dos puntos, de forma que los favorables a la secesión se sitúan en la actualidad en un 23%, mientras que el 38% está en contra, con lo que baja en tres puntos los que se oponen a esta opción.

En cualquier caso, según refleja el sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco, el 42% de la ciudadanía se siente únicamente vasca o más vasca que española, el 41% tanto vasca como española, y el 9% más española que vasca o solo española.

El tercer Sociómetro Vasco de 2025, el número 87, se ha elaborado a partir de 3.030 encuestas telefónicas realizadas entre los días 11 y 14 del pasado mes de noviembre. Un total de 730 se han hecho en Álava, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa.

En cuanto a actitudes ante una posible independencia, han aumentado los partidarios del 21 al 23%, y han descendido quienes se muestran en contra del 41% al 38%. Por su parte, el 32% afirma que podría apoyarla o no dependiendo de las circunstancias, dato que se muestra invariable respecto a julio.