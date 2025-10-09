El Ararteko alerta del riesgo de marginación, exclusión social y discriminación de las personas con trastorno mental

VITORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha aprobado una declaración con motivo del 'Día Mundial de la Salud Mental' en la que alerta de que las personas con discapacidad por trastorno mental "forman un colectivo especialmente susceptible de sufrir situaciones de marginación, exclusión social y discriminación".

Esta situación, según indica el Defensor del Pueblo vasco en un comunicado, se debe principalmente, a los efectos provocados por la estigmatización de estas personas. En este sentido, considera preciso "seguir trabajando para romper con los estereotipos de peligrosidad e impredecibilidad que parte de la ciudadanía asocia aún a las personas con enfermedad mental, eliminando actitudes negativas y prejuicios".

A su vez, ha advertido de que "las dificultades sociales que sufren algunas personas, como la falta de vivienda digna, la precariedad laboral o las dificultades de acceso a los servicios públicos, son factores importantes de riesgo de exclusión social, que generan sufrimiento y repercuten negativamente en la salud mental de este colectivo".

El Ararteko ha añadido que el derecho a no sufrir discriminación "interpela a los poderes públicos y obliga a desarrollar políticas públicas comprometidas e integrales para hacer frente a la discriminación y a la desigualdad estructural".

Esta institución ha insistido en la necesidad de garantizar que ninguna persona "se vea privada de sus derechos o excluida de las decisiones sobre su propia salud por tener una discapacidad por razón de trastorno mental".

Asimismo, teniendo en cuenta que, con carácter general, la enfermedad mental grave comienza en la niñez y la adolescencia, ha subrayado "la importancia clave de la detección y atención temprana" para anticiparse a la aparición de nuevos problemas de salud mental entre el colectivo infanto-juvenil, como la ciberadicción o los trastornos psicóticos asociados al consumo de cannabis.