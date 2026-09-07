Ararteko defiende el derecho de la mujer a participar en "libertad e igualdad" en el Alarde de Hondarribia

Archivo - La compañía Jaizkibel desfila en Hondarribia - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La adjunta al Ararteko, Estefanía Ocáriz, acudirá este martes a Hondarribia para manifestar el "firme apoyo" de la institución al derecho de las mujeres a participar en el Alarde de la localidad guipuzcoan en condiciones de "libertad e igualdad".

La institución del Ararteko confía en que la celebración del Alarde del 8 de septiembre pueda desarrollarse de forma "pacífica y festiva", en un ambiente de "respeto y convivencia".

Al mismo tiempo, ha considerado que resulta necesario seguir dando pasos para "hacer efectiva la participación de las mujeres en las celebraciones festivas en condiciones de libertad e igualdad".

"Los principios de igualdad efectiva deben estar presentes también en nuestras fiestas, tradiciones y expresiones culturales, que forman parte de la vida y de la identidad de nuestra sociedad", ha defendido.

PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES

Además, ha insistido en que "la preservación y valoración de nuestras tradiciones, que son siempre fruto vivo de una evolución en el marco de una sociedad y de sus valores, debe avanzar en nuestros días conforme a los principios de igualdad".

De cara al Alarde de 2026, el Ararteko desea que Hondarribia pueda vivir esta jornada en un ambiente de "respeto y convivencia". Asimismo, ha animado a las autoridades a que "sigan promoviendo la participación, el diálogo y el entendimiento", con el objetivo de "avanzar hacia la igualdad efectiva compartiendo un patrimonio común".