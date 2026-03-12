Arrancan la construcción de 66 de las 1.082 VPO en alquiler previstas por Gobierno Vasco en Zorrotzaurre, en Bilbao

La alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, introduce las llaves de la nueva promoción en una urna junto al consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, y la alcaldesa en funciones de Bilbao, Amaia Arregi, han presidido este jueves en la isla de Zorrotzaurre el acto de colocación de la primera piedra de una nueva promoción de 66 viviendas de protección oficial en régimen general de alquiler, incluidas en el conjunto de 1.082 VPO que el Gobierno Vasco tiene programadas en este ámbito "estratégico" de Bilbao.

Durante su intervención, Denis Itxaso ha señalado que esta promoción, que se entregará durante el segundo semestre de 2028, "refuerza la apuesta decidida por el alquiler protegido como herramienta estructural para garantizar el derecho a la vivienda en Bilbao".

Además, ha destacado que "Bilbao es, junto a Vitoria-Gasteiz, la ciudad con mayor volumen de obras de vivienda de protección pública en Euskadi, y eso ha sido posible principalmente gracias a una política cómplice y cooperativa entre ambas capitales y el Gobierno Vasco, basada en la cesión gratuita de parcelas finalistas".

En este sentido, ha dicho que "gracias a esa colaboración, el Departamento está construyendo hoy más del 61% de toda la producción de viviendas y apartamentos de Euskadi (1.032 de las 1.668 en obra) sobre suelos cedidos por estos ayuntamientos".

Según ha recordado, el Departamento cuenta actualmente con 807 viviendas en ejecución repartidas en diez promociones y otras 1.035 proyectadas en otras ocho promociones en el conjunto de la ciudad, que suman un total de 1.842 incluidas las de Zorrotzaurre.

Asimismo, ha anunciado que las viviendas tendrán un plazo de ejecución de 24 meses y ha puesto en valor la colaboración interinstitucional que está haciendo posible el desarrollo de Zorrotzaurre como "un nuevo barrio diverso, sostenible y con una fuerte presencia de vivienda protegida".

Por su parte, Amaia Arregi ha afirmado que estas 66 viviendas son "una clara muestra del compromiso de las instituciones vascas por facilitar el acceso a la vivienda, vivienda protegida y de alquiler, y por seguir construyendo barrios con futuro para todos".

Arregi ha añadido que "este compromiso nos permite avanzar en el objetivo de que Bilbao siga siendo una ciudad cohesionada, inclusiva y con oportunidades para todas las personas". "Hoy, aquí, en Zorrotzaurre, no solo estamos construyendo viviendas. Estamos construyendo ciudad", ha concluido.

Tras las explicaciones de la dirección técnica de Visesa de los principales aspectos del proyecto arquitectónico, su encaje urbano y las soluciones constructivas y energéticas adoptadas, el acto ha culminado con la escenificación de la colocación de la primera piedra mediante la introducción de varios elementos en una urna conmemorativa.

La alcaldesa en funciones ha depositado en primer lugar el periódico del día, con el fin de dejar constancia de la fecha de inicio de las obras. A continuación, el consejero ha firmado el acta de replanteo y la ha introducido en la urna junto a los planos de la promoción y Amaia Arregi ha depositado unas llaves simbólicas, en representación de las futuras personas adjudicatarias que habitarán estas viviendas.

PROMOCIÓN

La promoción supone un presupuesto de obra de 12.586.758 euros, incluyendo la edificación, urbanización vinculada y descontaminación, mientras que la inversión total asciende a 15.725.667 euros tras sumar el gasto de suelo y urbanización del ámbito, los honorarios técnicos, el equipamiento y las licencias.

En aplicación de la ordenanza fiscal vigente en 2025, la promoción se beneficia de la bonificación del 50% en el ICIO para viviendas de protección pública.

Las 66 viviendas de protección oficial en régimen general de alquiler que serán promovidas por Visesa y posteriormente gestionadas por Alokabide, se distribuyen en 54 pisos de dos habitaciones -tres de ellos adaptados para personas con movilidad reducida- y 12 de tres habitaciones.

El edificio, proyectado por JAAM Sociedad de Arquitectura, S.L y que será levantado por Eraikuntza Birgaikuntza Artapena, S.L. (EBA), se desarrolla en dos bloques con forma de H que ocupan los extremos este y oeste de la parcela, generando entre ambos un espacio de uso público abierto a una nueva calle semipeatonal en la zona norte.

Este espacio está considerado de interés municipal, por lo que sus acabados, mobiliario e instalaciones deberán ajustarse a las premisas establecidas por el Ayuntamiento de Bilbao para el área de Zorrotzaurre.

Asimismo, el bloque este contará con planta sótano, planta baja y siete alturas, mientras que el bloque oeste dispondrá de planta baja y seis plantas altas. En total, se proyectan 33 viviendas en cada bloque, con dos portales diferenciados.

En planta baja se ubicarán los accesos, locales de servicio, cuartos de bicicletas y locales comerciales, y el garaje se resuelve en una única planta de sótano que ocupa la totalidad de la parcela, con acceso rodado desde la esquina de uno de los bloques.

Todas las viviendas contarán con doble orientación y, en la mayoría de los casos, orientación sur con vistas hacia la ría, evitando enfrentamientos directos entre espacios exteriores.

La estructura se ejecutará en hormigón armado mediante pilares y muros portantes, con losas horizontales y muros pantalla en el perímetro bajo rasante. Las fachadas se resolverán con paneles prefabricados de hormigón y fábrica raseada en terrazas, mientras que las cubiertas serán planas, con acabado de losa filtrón e instalación de paneles fotovoltaicos.

En coherencia con la estrategia de Visesa, la promoción responde a un modelo 100% eléctrico, complementado con medidas de reducción de la demanda energética como la mejora del aislamiento, la ventilación de doble flujo con recuperación de calor y el incremento de la estanqueidad.

El sistema elegido combina la producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia centralizada conectada a la red de geotermia existente en la isla de Zorrotzaurre, junto con emisores eléctricos para calefacción. Se incorpora además un sistema colectivo de ventilación con recuperación de calor de alta eficiencia en cubierta y un campo fotovoltaico que garantiza el aporte de energía renovable exigido por normativa.

ZORROTZAURRE

El ámbito de Zorrotzaurre comprende la península del mismo nombre y los terrenos de la margen derecha del Canal de Deusto, antiguos suelos de la Zona de Servicio del Puerto de Bilbao. Su superficie total asciende a 822.551,63 m2, incluyendo 16.009 m2 de suelo consolidado y 184.287,57 m2 de sistema general portuario.

En total, albergará cerca de 5.670 viviendas, aproximadamente la mitad de ellas protegidas. De estas, 1.082 serán promovidas por Visesa y el Gobierno Vasco.

Actualmente 31.648 unidades convivenciales están inscritas en Etxebide vinculadas a la demanda de vivienda protegida en Bilbao. De ellas, 24.275 (77%) solicitan vivienda en régimen de alquiler, de las cuales 18.180 están empadronadas en el municipio y 6.095 pertenecen a no empadronadas.

En el caso de las VPO en régimen general de alquiler, los ingresos exigidos oscilan entre 9.000 y 46.463,29 euros anuales. A fecha de hoy, 16.071 unidades convivenciales cumplen estos requisitos económicos.

La adjudicación de estas 66 viviendas se realizará a través de Etxebide, conforme a los criterios de ingresos, empadronamiento y cupos específicos establecidos en la normativa vigente, garantizando un procedimiento público y transparente.