Arrantzaleen Museoa acoge la exposición 'En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX'

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arrantzaleen Museoa de la Diputación Foral de Bizkaia, ubicado en Bermeo, acogerá hasta el próximo 27 de septiembre la exposición 'En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX', que se completará con una programación de visitas guiadas, proyección de un cortometraje, charlas y una mesa redonda.

La muestra ha sido presentada este lunes con la presencia de la diputada de Euskera, Cultura y Deporte de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga Arruza, junto a los comisarios Amaia Apraiz y Asier Romero Andonegi.

Durante la presentación, Arrizabalaga ha recordado que "hasta ahora la historia marítima ha sido contada casi exclusivamente desde una mirada masculina", de manera que "el protagonismo se ha centrado en la figura del arrantzale, relegando a un segundo plano, cuando no invisibilizando por completo la aportación femenina". Sin embargo, ha destacado, la figura de la mujer ha sido "esencial" también en este sector.

En este contexto, la nueva muestra de Arrantzaleen Museoa acogerá "esta visión femenina de la historia marítima". La muestra propone "una nueva mirada" para reivindicar el trabajo "fundamental" de las mujeres que, a través de diferentes tareas, "también sostuvieron y posibilitaron la industria pesquera".

En un marco de modernización portuaria e industrialización conservera durante el siglo XX, las mujeres desempeñaron diversas tareas. "Neskatilak, rederas, trabajadoras de la conserva, empacadoras, armadoras son parte esencial de la cadena productiva y de la vida costera", han subrayado desde la Diputación.

A través de objetos cotidianos -como agujas, redes, cestas o etiquetas-, la exposición "recupera una narrativa histórica completa y visibiliza la memoria de un trabajo manual e imprescindible que ha sido tradicionalmente silenciado".

El centro de la sala se configura como "un ágora que invita a escuchar las voces y experiencias de estas protagonistas invisibles", con una instalación central que simula un "corro de trabajo" mediante una pila de redes rodeada de sillas, acompañada por un ambiente sonoro que evoca la actividad y las conversaciones colectivas en el puerto.

"MOTOR CLAVE"

La exposición se estructura en seis grandes secciones que reflejan la cadena de valor de la industria pesquera: desde la orilla y la espera, el mantenimiento de redes y velas, la logística en el puerto, la transformación industrial en las fábricas de conserva, hasta la gestión económica y el legado familiar. En cada una de estas fases, el papel femenino se muestra "como motor clave para la supervivencia y desarrollo de la actividad marítima".

'En el embate de la ola. Mujeres y mar en el siglo XX' es, en palabras de sus responsables, "una invitación a poner en valor un patrimonio cultural construido por mujeres y a reconocer su esfuerzo y resiliencia".

La exposición ofrecerá al público hasta el 27 de septiembre la oportunidad de "descubrir estas historias y objetos que narran el importante papel de las mujeres también en el ámbito de la mar. Dentro de la programación en torno a la exposición, se ofrecerán visitas guiadas de la mano de los comisarios de la muestra y "una visita guiada especial con bertsolaris".

También se proyectará del cortometraje 'Emakumeak blai', de Ane Zulaika, en el que se muestra la relación de la mujer vasca con el mar, además de charlas y una mesa redonda sobre los diferentes oficios y tareas de estas mujeres.