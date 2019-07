Arrasate (Gipuzkoa) acogerá del 19 al 21 de julio su primer festival de blues con 13 conciertos en las calles

Publicado 01/07/2019 14:46:09 CET

SAN SEBASTIÁN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Arrasate acogerá del 19 al 21 de julio su primer festival de blues con un total de 13 conciertos a cargo de grupos como The Allnighters, Jose Barrio Quartet o Blues Deluxe, entre otros.

En un comunicado, la asociación Ibai-Arte que organiza este festival, ha indicado que habrá actuaciones a cargo de Blas Picon & The Junk Express, Fredi Peláez Trio, Kritikal Latin Blues Band, The Song, Mario Fernandino, Blues Deluxe, Aldakin, The Allnighters, Leike, García del Val, José Barrio Quartet, Jim Tnt y Scarecrows.

Además de la música habrá actividades como una exhibición de pintura mural, una fiesta de la espuma en la plaza Biteri y los comercios sacarán sus productos a las calles. También se llevará a cabo un concurso de fotos durante el festival.

Por otro lado, a partir de este viernes los comercios de la localidad van a repartir más de 2.000 consumiciones entre sus clientes que hagan compras y el jueves a las siete de la tarde actuará Blas Picon & The Junk Express en Taupa y el día 9 a la misma hora Fredi Peláez Trío en Kajoi Taberna.