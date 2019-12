Arriola dice que la sentencia del 'caso De Miguel' no es "comparable" con la que llevó a la moción de censura a Rajoy

Publicado 19/12/2019 9:28:07 CET

Destaca que en la sentencia del caso Gürtel "se condenaba al PP como partido que se había beneficiado de la corrupción"

El consejero vasco de Vivienda, Planificación Territorial y Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, ha afirmado que la sentencia por el 'caso De Miguel' no es "comparable" a la del 'caso Gürtel', tras la que se produjo la moción de censura contra Mariano Rajoy ya que, en esta última, "se condenaba al PP como partido que se había beneficiado de la corrupción".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Arriola se ha pronunciado de este modo después de que este pasado miércoles el PP pidiera la dimisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, y emplazara al PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, a impulsar una moción de censura tras la sentencia del 'caso De Miguel', por la que la Audiencia Provincial de Álava ha impuesto penas que oscilan entre los 6 y los 13 años de cárcel a los principales acusados en el mayor proceso por corrupción de la historia de Euskadi.

En este proceso, se ha juzgado a los responsables de una trama de vinculada a excargos del PNV, entre ellos el exdiputado foral y antiguo 'número dos' de la formación 'jeltzale' en Álava, Alfredo de Miguel.

Preguntado por la petición del Partido Popular, Iñaki Arriola ha remarcado que "la justicia ha hecho su trabajo", aunque "con mucho retraso" ya que han pasado diez años desde inició la investigación, y ha establecido "condenas importantes a una serie de personas imputadas", mientras que "también otra serie de personas han sido declaradas inocentes y nadie les quita el calvario que han pasado durante estos diez años".

En todo caso, ha insistido en que se han producido "unas condenas por unos hechos a una personas individuales", lo que "no es comparable con lo que supuso la justificación de la moción de censura a Mariano Rajoy, porque en aquella sentencia se condenaba al PP como partido que se había beneficiado de la corrupción". "No es este el caso y no se pueden comparar ambos asuntos", ha indicado.

El dirigente socialista ha reconocido que, en la recta final de la legislatura vasca, "es probable que se utilice" por parte de algunos partidos de la oposición para "erosionar al Gobierno y especialmente al PNV". No obstante, ha insistido en que "cada cosa tiene que tenerse en cuenta en función de la realidad concreta que se recoge en las sentencias".

"Y hay diferencias sustanciales entre la sentencia del 'caso Gürtel' y lo que ha supuesto esta sentencia sobre el 'caso Miñano'", ha manifestado Iñaki Arriola, que ha reiterado que, "si analizamos objetivamente las cosas, no es comparable".