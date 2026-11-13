El artista donostiarra Iker García Barrenetxea expone su visión de "los rituales donostiarras" en Letoh de San Sebastián

El artista Iker García Barrenetxea expone sus ilustraciones en Letoh. - LETOH

SAN SEBASTIÁN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Iker García Barrenetxea (San Sebastián, 1979) expone sus ilustraciones sobre "los rituales de la vida donostiarra" en la muestra 'Donostia: Elkarrekin bizi/Vivir juntos' que puede visitarse, con entrada libre, desde este viernes en el hotel Letoh de San Sebastián.

La exposición, inaugurada este pasado jueves en un acto con prensa local y agentes de la ciudad, reúne ocho obras en blanco y negro y constituye la segunda edición de Collection of Moments, la iniciativa cultural de Letoh que convierte sus hoteles en "espacios abiertos, fomentando la conexión entre huéspedes, vecinos y talento local".

En sus ilustraciones, García Barrenetxea interpreta los "códigos, costumbres y pequeños rituales" que "definen" San Sebastián y la forma de vivir en la capital guipuzcoana, como "caminar bajo la lluvia, reunirse alrededor de una kupela, correr junto al mar o bañarse en el Cantábrico en cualquier época del año".

"Gestos y tradiciones que, generación tras generación, construyen una manera propia de vivir y compartir la ciudad", según explica el artista. A través de su trazo, García Barrenetxea ofrece una perspectiva "cercana y contemporánea" de la capital guipuzcoana.

Así en sus ilustraciones recoge costumbres donostiarras como la tradición de las sociedades gastronómicas, la conexión de la ciudad con el mar y el surf o con guiños a sus festivales internacionales de cine y música.

En declaraciones a los medios el artista a explicado que ha querido plasmar "días diferentes, personajes, grandes eventos de la ciudad y cosas que se hacen en colectivo y que definen un poco la ciudad", como ir al monte, hacer deporte en comunidad o ir a una sociedad gastronómica y de poteo, de "forma sintética" a través del trazo de la tinta.

Iker García Barrenetxea inició su formación en Bellas Artes en la EHU, para después consolidar su trayectoria a través de la práctica artística, la gestión cultural y la dirección de un espacio de arte en Londres, The Vyner Studio, entre 2010 y 2015.

Actualmente trabaja desde La Droguería, su taller en la capital guipuzcoana, y su obra forma parte de colecciones como Gordailua y el Augustenborg Project (Dinamarca). Su práctica abarca la pintura, el dibujo y la ilustración, con colaboraciones en ámbitos como la moda, la música y el surf.

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Además de inaugurar esta muestra, el artista prepara 'Kresala', una exposición individual en el Aquarium de San Sebastián prevista para abril de 2027, que reunirá pinturas inspiradas en la luz, el mar y los cielos del Cantábrico.

'Donostia: Elkarrekin bizi / Vivir juntos', que puede visitarse desde este viernes con entrada libre en el hotel Letoh en la calle Matía 18 de San Sebastián, constituye la segunda edición de Collection of Moments, la iniciativa cultural de esta marca hotelera perteneciente al grupo Room00 Group, que busca acercar el arte y reforzar su "vínculo con el entorno", tras su estreno en Madrid con 'Quédate en Madrid', junto al ilustrador Jorge Arévalo.

El hotel Letoh de San Sebastián, que acoge también la cafetería de especialidad Syra Coffee y cuenta con 61 habitaciones, ha llevado a cabo esta colaboración con García Barrenetxea desde su voluntad de "explorar la identidad local desde una mirada artística propia".