La artista residente del programa Babestu 2025 de Azkuna Zentroa presenta 'Fórmulas de Cinética Doméstica'

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista residente del programa Babestu 2025 de Azkuna Zentroa, de apoyo a la creación contemporánea, Beatriz Sánchez, ha presentado su proyecto 'Fórmulas de Cinética Doméstica', realizado durante la residencia, que podrá visitarse hasta el próximo 14 de diciembre en la sala Urquijo de Azkuna Zentroa.

Según ha informado la entidad en un comunicado, se trata del resultado de un laboratorio artístico donde la artista ha creado artefactos móviles y pequeñas esculturas a partir de motores, objetos cotidianos, cerámicas y fragmentos encontrados. Tras un periodo de investigación, el proyecto se transforma ahora en un taller abierto al público.

Hasta el próximo 14 de diciembre, los visitantes pueden recorrer el espacio y descubrir un muestrario de procesos y curiosidades, ha descrito Azkuna Zentroa. "Más que una exposición al uso, Fórmulas de Cinética Doméstica propone adentrarse en un gabinete de experimentos en movimiento", ha indicado.

Según la artista, las "piezas móviles están formadas por motores, mini proyecciones de vídeo, objetos cotidianos y figuras, formando unos ensamblajes dinámicos que parecen tener vida propia (autómatas). Se trata de artefactos lo-tech, decadentes y poéticos, que balancean diferentes elementos frágiles en una mecánica torpe".

Están inspiradas en "restos arqueológicos y tecnofósiles inusuales y atemporales, con el fin de evocar, desde la ficción, el fin de una civilización parecida a la nuestra, que se muestra difusa tras haber pasado por los procesos de una 'erosión consciente'", ha asegurado Sánchez.