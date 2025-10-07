Artolazabal señala que el fin de la huelga de los jardineros "abre una nueva etapa de estabilidad y recuperación"

Asegura que el acuerdo permite unas "condiciones laborales justas y un servicio de parques y jardines de calidad"

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha calificado de "buena noticia para la ciudad, la plantilla y la empresa" que, "por fin", finalice la huelga en el servicio de parques y jardines, tras seis meses de conflicto, lo que "abre una nueva etapa de estabilidad y recuperación".

En un comunicado, Artolazabal ha valorado este martes que el acuerdo alcanzado entre comité de empresa y Enviser, la empresa subcontratada encargada del mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad, demuestra que "el diálogo y el entendimiento son siempre el camino para resolver los conflictos laborales".

"Miramos ahora hacia el futuro y al trabajo que ya estamos planificando con la empresa para recuperar la normalidad cuanto antes. Estamos en contacto permanente fijando prioridades y organizando los primeros trabajos. Este jueves los operarios se reincorporarán y comenzará la intervención en colegios y jardines de barrio, donde antes de segar será necesaria una limpieza previa de restos y ramas, sin descuidar los grandes parques de la ciudad", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que mantendrá un reunión con Enviser para "preparar un cronograma de trabajo que se irá ajustando conforme avancemos en la recuperación".

Tras reconocer que la recuperación "no será inmediata", ha comentado que "se actuará de forma intensa y planificada para que los parques y jardines vuelvan a su estado habitual en el menor tiempo posible". "Nuestro esfuerzo está centrado en recuperar la imagen verde de Vitoria-Gasteiz y devolver a la ciudadanía en buenas condiciones los espacios que forman parte de su vida diaria", ha añadido al respecto.

SIN COSTE ADICIONAL

Artolazabal ha señalado que el acuerdo alcanzado entre trabajadores y Enviser "no supondrá ningún coste adicional para el Ayuntamiento durante la vigencia del contrato actual", ya que la empresa adjudicataria asume las subidas salariales de 2025, 2026 y 2027.

Así, ha expuesto que las mejoras se incorporarán al nuevo pliego de 2028, con un incremento previsto de entre un 23% y un 25%, según la categoría profesional. "Este margen responde a la aplicación de las subidas acordadas y permitirá asegurar condiciones laborales justas y un servicio de parques y jardines de calidad", ha valorado.

Asimismo, ha declarado que, como el acuerdo alcanzado tiene efectos más allá de la vigencia del contrato actual, la empresa les trasladó su contenido. En ese contexto, y "tras su contraste con la alcaldesa", el Ayuntamiento ha aceptado los términos de la negociación, entendiendo que "las mejoras acordadas son razonables y que podrán incorporarse plenamente en el próximo pliego".

La concejala de Espacio Público ha dicho que la experiencia de estos meses deja también "aprendizajes valiosos", al identificarse aspectos técnicos a mejorar en el futuro modelo de mantenimiento, como "la planificación de las siegas, la frecuencia de los cortes, la mecanización de tareas, la organización de equipos y la respuesta ante incidencias prolongadas".

"Hoy cerramos una etapa difícil, con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo que beneficia a todas las partes y, sobre todo, a Vitoria-Gasteiz", ha concluido Artolazabal.