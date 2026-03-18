El ascensor del apeadero de Renfe en Herrera estará operativo antes de verano

Apeadero de Herrera - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ascensor del apeadero de Herrera de Renfe estará operativo "antes del verano", según ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián que ha confirmado que los trabajos "avanzan según lo previsto".

En un comunicado, desde el Consistorio donostiarra han indicado que esté previsto que "en un plazo aproximado de dos meses" entre en funcionamiento el ascensor.

Además, han apuntado que esta intervención "va más allá de la mera reparación del elevador e incluye diversas actuaciones de mejora y subsanación de deficiencias en el entorno de la estación, algunas de ellas ya realizadas".

Estas labores se enmarcan en el proceso previo a la cesión al Ayuntamiento de distintos elementos de uso público vinculados a la estación. Además de la reparación y puesta a punto del ascensor, Renfe está acometiendo arreglos en escaleras, pasadizos, elementos de iluminación, revestimientos y barandillas, así como la corrección de varios desperfectos detectados durante la visita técnica conjunta realizada por personal municipal y de la operadora ferroviaria.

En lo que respecta al ascensor, además de la reparación de los daños vandálicos y la revisión técnica obligatoria, se completarán ajustes en instalaciones asociadas, sistemas de seguridad y elementos necesarios para su correcto mantenimiento futuro.

Una vez finalicen los trabajos, el Ayuntamiento comprobará el correcto funcionamiento de las instalaciones antes de formalizar la cesión. A partir de ese momento, se hará cargo de la conservación, mantenimiento y funcionamiento de los elementos de uso público, mientras que las responsabilidades estructurales y de infraestructura ferroviaria seguirán correspondiendo al administrador ferroviario.

Las mismas fuentes han destacado que con esta actuación "más amplia sobre el conjunto de las instalaciones, se mejorarán de forma significativa las condiciones de seguridad, accesibilidad y uso cotidiano del entorno de la estación".