El ascensor de Bentaberri se cerrará del lunes próximo al miércoles por trabajos de mantenimiento

SAN SEBASTIÁN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha anunciado que entre el lunes y el miércoles próximos se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en el ascensor ubicado en el número 5 de Bentaberri y durante este periodo permanecerá fuera de servicio.

La actuación prevista consiste en la sustitución de los cables de tracción, una intervención técnica necesaria para "garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del dispositivo", han explicado desde el Consistorio donostiarra.

Esta operación forma parte del plan de mantenimiento periódico de los elementos mecánicos de elevación en la ciudad. La renovación de los cables permitirá "reforzar la fiabilidad del sistema, prevenir averías y asegurar su uso en condiciones óptimas para los vecinos del entorno".

Durante los días de intervención, se recomienda a las personas con movilidad reducida prever alternativas de acceso, ya que el servicio permanecerá inactivo hasta la finalización de los trabajos.