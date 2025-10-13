Asensio (PSE-EE) cree "inaceptables" los incidentes en Vitoria en un acto de La Falange: "Es lo que trae el fascismo"

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado de "inaceptables" los incidentes que se produjeron este domingo en Vitoria-Gasteiz entre miembros de la Falange y radicales que se concentraron contra ellos. "Es lo que trae el fascismo", ha asegurado.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Asensio ha considerado que lo ocurrido ayer "es inaceptable". "No se entiende que a día de hoy se vivan situaciones así. Es lo que trae el fascismo. No sé si debía haber limitado el acto, pero sí controlarlo", ha añadido.

Según ha dicho, "parece que en algunos momentos no estaba bajo control, y ciudadanos normales vieron su seguridad en peligro, además de que algunas tiendas, bares y establecimientos fueron atacados, y eso es inaceptable". "Nos debe hacer pensar que ocurran situaciones así a día de hoy, y creo que hay que incrementar la seguridad", ha indicado.

Tras señalar que no sabe si ha habido "errores" en el despliegue de seguridad, ha dicho que, en todo caso, "hay que reflexionar". "Vinieron con varas, buscando pelea, y parece que hubo una quedada entre varios grupos. Es algo que hay que tener bajo control, o por lo menos tenerlo más controlado", ha subrayado.

A su juicio, "viendo las situaciones que surgen de vez en cuando, hay que dotar a la Ertzaintza de más apoyo, medios y recursos, porque lo de ayer es totalmente inaceptable". "Vimos a la Ertzaintza superada en algunos momentos y, en ese sentido, estoy preocupado", ha insistido.