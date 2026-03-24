La asociación Martxoak 3 recibirá 35.000 euros para continuar con la investigación sobre la matanza de 1976 en Vitoria

VITORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Martxoak 3 recibirá una subvención de 35.000 euros para garantizar la continuidad de la investigación y la memoria sobre la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas fueron asesinadas a disparos por la Policía Armada durante una carga de este cuerpo contra los participantes en una protesta obrera en Vitoria-Gasteiz.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes, a propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la concesión de esta subvención, con la que la asociación Martxoak 3 recibirá 35.000 euros destinados a seguir impulsando trabajos de investigación, inventariado, documentación y difusión sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa. Esta subvención da continuidad a las concedidas en los años 2024 y 2025 con el mismo importe.

Gracias a esta ayuda, la Asociación 3 de Marzo-Martxoak 3 Elkartea continuará aportando a Gogora sus fondos documentales, su experiencia y sus recursos, considerados indispensables para el conocimiento y la divulgación de los hechos y de la memoria sobre el 3 de Marzo.

La continuidad de esta línea de financiación permite asegurar que los proyectos de investigación no se detengan, reforzando un estudio "riguroso" de lo ocurrido, la identificación de nuevas fuentes documentales, y la transmisión de la memoria histórica del 3 de Marzo.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los derechos Humanos-Gogora se encargará de gestionar la ayuda, tramitar su abono y supervisar la correcta justificación de los fondos.