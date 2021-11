Atutxa (PNV) lamenta y no entiende que el TSJPV rechace el 'pasaporte covid'

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este martes que no entiende que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya denegado su autorización para poder exigir en Euskadi el 'pasaporte covid' como condición para acceder a los locales de ocio nocturno y determinados restaurantes, como reclamó el Gobierno Vasco para frenar la expansión de la covid-19 e incentivar más aún la vacunación.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, la dirigente jeltzale ha asegurado que "no sé si estoy sorprendida, enfadada o que no soy capaz de entender nada" ante la decisión del TSJPV, y ha indicado que "muchos expertos" consideran que solicitar dicha medida "era bastante razonable". "Ayer estábamos todos esperanzados a la espera de esa decisión y al final para mí fue una gran sorpresa", ha añadido.

Así, ha afirmado que desconoce "para proteger a quién o para garatizar qué" ha rechazado el tribunal la medida del 'pasaporte covid', ya que, según ha dicho, "en torno a un 10% está sin vacunar en Euskadi, y muchos de ellos niños", por lo que se ha preguntado si la decisión se ha adoptado "en defensa de ese 10%" y "qué sucede con el 90% que nos hemos vacunado".

"Han pasado 18 meses de pandemia y ahora sabemos como actúa a veces el virus. Las medidas se toman para evitar eso, y creo que eso es lo que en estos momentos los jueces no permiten, y me parece grave. Queremos evitar que los hospitales y las UCI vuelvan a desbordarse, y creo que medidas como esa son importantes para eso. Es cierto que quizás se restringe el derecho a ir al karaoke, pero debemos elegir entre eso o enfermar", ha dicho.

La presidenta del BBB ha reconocido que la labor de los jueves "a veces no es sencilla", pero ha insistido en que "no puedo entender que en otros lugares del Estado se me solicita ese certificado porque ha sido admitido por algunos jueces con la misma ley, y aquí no". "No lo entiendo", ha reiterado.