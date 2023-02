PNV rechaza que algunos partidos vean un "movimiento electoralista" en la revisión fiscal y pide que no molesten

Dice que si alguien pretende que la política fiscal "se revise continuamente sin ton ni son o a golpe de tuit", el PNV no lo va a hacer

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atuxa, ha rechazado que la revisión fiscal que plantean sea un "movimiento electoralista" como le han achacado algunos partidos y les ha pedido que "o dejan de molestar y empiezan a hacer" o les "dejan hacer" a quienes realizar esa revisión "seria, sosegada y sin pausa de las políticas fiscales". "Mejor se ponen las pilas, trabajan más y protestan menos", ha afirmado.

En un acto en Balmaseda con motivo de la presentación de las candidaturas municipales y forales del PNV en la comarca encartada, Itxaso Atutxa se ha referido al anuncio del partido jeltzale y PSE-EE de iniciar contactos para abordar un reforma fiscal en Euskadi.

Atutxa ha señalado que esas candidaturas ya están preparando los programas para las próximas elecciones, y son programas que "se preocuparán muy especialmente de incidir en aquellas políticas públicas que lleven a que los servicios públicos que se presten sean más y mejores cada vez, que el desarrollo y el fomento de la economía pueda también procurar mejor empleo, más empleo, de más calidad y, sobre todo, con salarios mejores y más estables".

"Y, para todo ello, hay una herramienta fundamental y la tenemos en Euskadi en mano de las diputaciones forales que es la política fiscal", ha agregado. En este sentido, Atutxa ha precisado que esta semana han empezado las primeras reuniones para afrontar una revisión de las políticas fiscales del País Vasco, que fueron renovadas en 2018.

"Y que creemos que, una vez acabado ya el periodo 2022 y cerradas las cuentas de 2022, es hora también de volver a afrontar esa revisión, lo prometimos y así lo hacemos", ha manifestado.

Atutxa ha indicado que la fiscalidad supone garantizar a la ciudadanía que esas "políticas públicas de calidad van a ser cada vez mejores y cada vez mayores" y que el esfuerzo desde las instituciones para que "la economía del país siga generando más y mejor empleo también esté garantizado".

La dirigente jeltzale ha advertido que se está hablando de "algo muy serio". "Por lo tanto, el que alguien pretenda que la política fiscal se revise continuamente sin ton ni son o a golpe de tuit, es algo que no vamos a hacer desde el PNV".

"RESPONSABILIDAD"

Ha añadido es un tema que "exige responsabilidad" porque, sobre todo, la ciudadanía y también el tejido productivo "exigen responsabilidad y certezas" en el ámbito económico. "Estamos hablando de las cosas de comer, estamos hablando del dinero de la ciudadanía, de dónde vamos a invertir el dinero de toda la ciudadanía vasca, por lo tanto responsabilidad", ha pedido.

En este sentido, ha afirmado no entender que otros partidos les estén achacando que esto sea "un movimiento electoralista del PNV". "Yo no me imagino nada más responsable democrático y sano que presentarnos a las elecciones el próximo 28 de mayo hablándole a la ciudadanía claramente de cuál es nuestra apuesta en política fiscal", ha remarcado.

Atutxa ha indicado que comprende que "otros tengan que hacer otras cosas, algunos porque saben que no van a tener ninguna responsabilidad después del 28 de mayo y se atreven, desde la irresponsabilidad, a decir cualquier cosa sabiendo que no tienen que cumplir".

"Y otros porque aún está muy fresca en el conjunto de la ciudadanía vasca los desastres que supusieron en diferentes ámbitos, pero especialmente en residuos y en fiscalidad muy especialmente, sus políticas durante cuatro años de Gobierno en un Territorio de Euskadi", ha criticado en referencia a EH Bildu.

Por ello, les ha pedido que "o dejan de molestar y empiezan a hacer o nos dejan hacer a quienes, desde el ejercicio de la responsabilidad política que supone en las instituciones, queremos hacer una revisión seria, sosegada y sin pausa de las políticas fiscales para seguir garantizando servicios públicos de calidad y, sobre todo, incentivar también la economía vasca dando certeza, seguridad y estabilidad tanto a la ciudadanía como al tejido productivo vasco".

"Si los partidos de la oposición nos tachan de "electoralistas es porque ellos no hacen ni reflexiones, ni revisiones, ni nada por el estilo. Mejor se ponen las pilas, trabajan más y protestan menos. Y si no quieren trabajar, que nos dejen trabajar a quienes sí queremos trabajar por Bizkaia y por Euskadi", ha dicho.