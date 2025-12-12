Aumentan un 31% los concursos presentados ante los órganos judiciales vascos en el tercer trimestre de 2025

Archivo - TSJPV de Bilbao - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de lo Mercantil del País Vasco registraron en el tercer trimestre de este año 309 concursos, un 30,9% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 236. Además, las ejecuciones hipotecarias subieron un 27,7% y las demandas por despido también crecieron un 14,3%, según los datos hechos públicos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el conjunto del Estado, el número total de concursos ingresados entre julio y septiembre de 2025 fue de 17.223, lo que supone un incremento del 35,9%.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los concursos de personas naturales no empresarios, que se conocían por los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, han pasado a ser competencia de los juzgados de lo Mercantil.

Por ello, el análisis de estos procedimientos se realiza por el tipo de persona, física o jurídica, afectada y no por el órgano judicial que los conoce. Los concursos de personas naturales no empresarios alcanzaron en el País Vasco en el tercer trimestre de este año los 245, un 33,9% más; los de personas naturales empresarios fueron 16, un 1.500% más que en mismo periodo de 2024 cuando solo hubo uno; y los interpuestos por personas jurídicas fueron 48, un 7,7% menos.

Por otro lado, el número de concursos declarados entre julio y septiembre en los juzgados vascos de lo Mercantil fue de 261, un 9,7% más que en 2024. En el tercer trimestre dos concursos llegaron en Euskadi a fase de convenio, un 71,4% menos, e iniciaron la fase de liquidación 20, un 41,2% menos.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 12, un 500% más que en el tercer trimestre de 2024.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Entre julio y septiembre de este año se presentaron 129 ejecuciones hipotecarias, un 27,7% más que en el mismo periodo del año anterior. En España se registraron 7.444 ejecuciones hipotecarias, un 28,5% más.

Además, en Euskadi se registraron en el tercer trimestre 1.474 demandas por despido en los órganos judiciales vascos, un 14,3% más que en 2024. En el conjunto del Estado fueron 40.762 las demandas por despido interpuestas, un 5,7% más.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad presentadas en los juzgados de lo Social de Euskadi fue de 1.719, lo que representa un 0,5% más que entre julio y septiembre de 2024.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del País Vasco en el tercer trimestre de 2025 ascendieron a 2.638, un 51,4% menos. A nivel estatal también bajaron un 63,7% en términos interanuales, hasta los 88.567.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

OCUPACIÓN ILEGAL

Además, han descendido los verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda. La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

De esta forma, en el tercer trimestre de 2025 se registraron 14 demandas de este tipo en los órganos judiciales vascos, un 17,6% menos. En España fueron 322, un 44,5 % menos.

LANZAMIENTOS

En cuanto a los lanzamientos, los datos de los que se disponen del tercer trimestre de 2025 son estimaciones realizadas por el Servicio de Estadística del CGPJ, al no haberse recibido información completa sobre estos procedimientos de 64 partidos judiciales, entre ellos dos vascos.

La estimación es que entre julio y septiembre se practicaron en Euskadi 210 lanzamientos, un 38,2% más que en el mismo periodo de 2024. En la Comunidad Autónoma Vasca, 170 lanzamientos, un 36% más, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -impago de alquiler-, mientras que 30, un 57,9% más, derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 10 restantes (un 25% más) obedecieron a otras causas.