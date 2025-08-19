Aumento de la inestabilidad este miércoles con chubascos en el norte de Euskadi y pocas nubes en el sur

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 1 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles aumento de la inestabilidad. Seguirán los chubascos en el norte y con temperaturas en torno a 21-25 ºC en todo el territorio.

La nubosidad estará algo más rota en general, pero a lo largo de la jornada irán entrando desde el mar nubarrones que dejarán chubascos en la vertiente cantábrica, sin descartar tormentas ocasionales y chubascos localmente intensos.

En el sur la nubosidad será más escasa y se abrirán amplios claros. El viento seguirá soplando del noroeste con intensidad, sobre todo a partir de la tarde.