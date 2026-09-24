Aumento de la nubosidad y bajada de temperaturas este viernes en Euskadi

Archivo - Cielo nuboso en Sopela (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi viento del norte a partir de la mañana, con algunas rachas fuertes, y las temperaturas máximas de la mitad norte bajarán notablemente. En la mitad sur el descenso será más ligero.

Comenzará el día con tiempo soleado, con algunas nubes bajas en la costa. A lo largo del día las nubes bajas irán en aumento y se irán extendiendo al interior. Al final del día el cielo estará nublado en toda la mitad norte y puntos de la mitad sur, y podría lloviznar en el litoral.