AVEQ Kimika realizará esta semana ejercicios de activación de la red de sirenas de emergencia química de Euskadi

SAN SEBASTIÁN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

AVEQ-kimika, Asociación Vasca de Empresas Químicas, con la colaboración del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, realizará los próximos días viernes 21, lunes 24 y martes 25 diversos ejercicios de activación de la red de sirenas de emergencia química que afectarán a Hernani, Muskiz, Abanto y Zierbena, Santurtzi, Zierbena y Lantaron.

El objetivo es familiarizar a la población próxima a este sistema de alarmas ante posibles accidentes con fuga tóxica que se puedan producir en las industrias químicas afectadas por la normativa SEVESO. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad activará el sistema 112 Inverso que permite el envío de alertas geolocalizadas a la población a través de la APP de SOS Deiak.

La normativa SEVESO regula la prevención de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. En este contexto, el principal papel de las sirenas es reforzar el sistema de avisos y conseguir una alerta inmediata para que los habitantes afectados pongan en marcha los consejos básicos de autoprotección en caso de accidente.

Así, este viernes a las 10.00 horas se activará en Electroquímica de Hernani, S.A., en la localidad guipuzcoana, el lunes 24 también a las 10.00 horas en Petronor, que afectará a los municipios vizcaínos de Muskiz y Abanto - Zierbena.

Ese mismo día a las 11.00 horas se activará en el Puerto de Bilbao afectando a Santurtzi y Zierbena, y a las 11.30 horas en Terminales Portuarias, S.L. (TEPSA), y Acideka, S.A. en Zierbena.

Finalmente, el martes 25 el ejercicio de activación de sirenas de emergencia química tendrá lugar en Dekitra, S.A., General Química, S.A., y Bakelite Iberica, S.A., en Lantaron (Álava), a las 11.00 horas.

Las sirenas emitirán dos tipos de señales inequívocas y audibles en toda la zona de riesgo, una para indicar el inicio de la alerta por nube tóxica y otra para anunciar su finalización. El inicio de la alerta implica el confinamiento en un lugar cerrado como medida prioritaria de protección para la población.

El Ejecutivo vasco cuenta con un Plan de Emergencia Exterior en el que se establece la organización y los mecanismos de coordinación de los recursos humanos y materiales en caso de emergencia que tengan repercusión en el exterior de la fábrica. También incluye la forma de alertar a la población con avisos por megafonía y comunicados en medios de prensa y redes sociales.