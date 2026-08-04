Avistan un pequeño tiburón cerca de la orilla de la Playa de Bakio (Bizkaia)

Lancha de rescate por el litoral de la playa de Bakio (Bizkaia)) - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ha ondeado en la playa de Bakio (Bizkaia) desde las 15.30 horas por el avistamiento cerca de la orilla de un pequeño tiburón, según han informado a los usuarios los socorristas que, tras comprobar que había abandonado la zona, en una hora ha vuelto a colocar la bandera verde.

A pesar de la buena temperatura ambiente y del agua, con un mar tranquilo, el servicio de socorrismo se ha visto obligado a cambiar la bandera de verde a roja como medida preventiva por la presencia del escualo.

Los socorristas han paseado de forma permanente por la playa y han realizado rastreos en el mar, hasta comprobar que no había rastro del pequeño tiburón, sin que se sepan las razones de su acercamiento a la orilla. Alrededor de las 16.30 horas ha vuelto a ondear la bandera verde en la playa.