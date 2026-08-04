Avistan un pequeño tiburón cerca de la orilla de la Playa de Bakio (Bizkaia)

Lancha de rescate por el litoral de la playa de Bakio (Bizkaia))
Lancha de rescate por el litoral de la playa de Bakio (Bizkaia)) - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Actualizado: martes, 4 agosto 2026 17:17
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BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ha ondeado en la playa de Bakio (Bizkaia) desde las 15.30 horas por el avistamiento cerca de la orilla de un pequeño tiburón, según han informado a los usuarios los socorristas que, tras comprobar que había abandonado la zona, en una hora ha vuelto a colocar la bandera verde.

A pesar de la buena temperatura ambiente y del agua, con un mar tranquilo, el servicio de socorrismo se ha visto obligado a cambiar la bandera de verde a roja como medida preventiva por la presencia del escualo.

Los socorristas han paseado de forma permanente por la playa y han realizado rastreos en el mar, hasta comprobar que no había rastro del pequeño tiburón, sin que se sepan las razones de su acercamiento a la orilla. Alrededor de las 16.30 horas ha vuelto a ondear la bandera verde en la playa.

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