La ayuda económica para hijos de víctimas mortales de violencia machista en Euskadi será de 100.000 euros en 2026

Archivo - Varias personas se manifiestan durante una concentración - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico contará este año con una partida de 100.000 euros destinada a hijas e hijos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres. En 2025 se concedieron ocho ayudas económicas por 66.080 euros de un presupuesto total de 421.200 euros, por lo que para 2026 se ha hecho una estimación "más realista" para seguir sugragando las ayudas ya concedidas y hacer frente a nuevas solicitudes.

Los requisitos para solicitar la ayuda son no haber cumplido los 18 años en el momento del fallecimiento de la madre; no haber cumplido 21 años en el momento de la solicitud de la ayuda; y residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de Euskadi al solicitar la ayuda y de manera ininterrumpida mientras se reciba la ayuda, salvo que estén empadronados fuera mientras están estudiando.

La solicitud de la ayuda económica y la aportación de la documentación podrán realizarse de forma electrónica o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana -Zuzenean- del Gobierno Vasco o a través del e-mail ss-gz@euskadi.eus.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha recordado que el decreto contempla una medida extraordinaria que consiste en un pago único de 10.000 euros con carácter retroactivo a todas aquellas personas que desde el 1 de enero 2003 han quedado huérfanas de madre siendo esta última asesinada por violencia machista y ellas menores de edad en el momento del crimen.

Estas personas tendrán un plazo de dos años para solicitar dicha ayuda. Se ha tomado como referencia el 1 de enero de 2003, por ser el momento a partir del cual se comenzaron a contabilizar las víctimas de la violencia de género, según ha precisado la Consejería.

Se trata de una ayuda económica que perciben anualmente estos hijos e hijas hasta cumplir la mayoría de edad, los 18 años. En algunos casos, la ayuda se extenderá hasta que estas personas cumplan los 25 años, por ejemplo, si están cursando estudios académicos reglados o si son hijas e hijos huérfanos con dependencia o con discapacidad igual o superior al 33% reconocidas en el momento de su minoría de edad.

"CUANTÍA PRESUPUESTARIA"

La cuantía presupuestaria para la ayuda económica para los hijos e hijas huérfanas de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres en el ejercicio 2025 ascendió a un total de 421.200 euros y se ha gastado, concretamente, 66.080 euros (15,69%).

Desde la Consejería han asegurado que el impacto social de este programa subvencional es "innegable, en tanto que viene a dar cumplimiento al mandato previsto en la normativa estatal garantizando los derechos económicos de los hijos e hijas huérfanas de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres en los términos legalmente establecidos". En el año 2025 se ayudó a ocho hijos e hijas huérfanas de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres.

El gasto efectuado en 2025, por importe de 66.080 euros, está "plenamente justificado y se corresponde con las ayudas efectivamente reconocidas y pagadas a las personas beneficiarias que cumplían los requisitos establecidos", ha remarcado la Consejería.

En esa línea, ha precisado que la diferencia entre el crédito inicial y el gasto ejecutado "no obedece a una deficiente planificación, sino al carácter imprevisible y condicionado de la prestación, siendo coherente con una gestión responsable y garantista de los fondos públicos".

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha indicado que, "pese a que pueda parecer que no existe demanda suficiente, la realidad es que la dotación presupuestaria que se establece cada año se calcula en función de las ayudas ya concedidas y que se van a abonar en ejercicios posteriores y un tanto alzado por la existencia de muchas variables que afectan a la determinación de la duración y la cuantía de las ayudas hasta ahora concedidas y el desconocimiento del número de solicitudes que se van a registrar dado el carácter extraordinario de la situación".

Teniendo en cuenta el número de ayudas concedidas desde la aprobación del decreto de estas ayudas se ha hecho una estimación "más realista para seguir sufragando las ayudas ya concedidas y hacer frente a nuevas solicitudes" y, por ello, se ha calculado una cuantía de 100.000 euros para este ejercicio.