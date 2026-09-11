Las ayudas al estudio del euskera de Barakaldo permitirán recuperar hasta el 100% del importe de la matrícula

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) mantendrá abierto del 23 de septiembre al 9 de octubre el plazo para solicitar las ayudas al estudio del euskera, que permitirán recuperar hasta el 100% del importe de la matrícula, según ha informado la edil de Cultura, Nerea Cantero.

El consistorio cuenta con una partida de 35.000 euros para distribuir entre los barakaldeses que hayan realizado algún curso de euskera entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Gracias a esta línea de ayudas, todo barakaldes que haya realizado algún curso de euskera en ualquier euskaltegi homologado por HABE (tanto en Barakaldo como fuera del municipio), podrá recuperar hasta el 100% de los gastos de matrícula.

Por ello, la concejal de Cultura ha animado a todas las personas que estén estudiando euskera a solicitar estas subvenciones y "poder seguir estudiando sin tener que preocuparse del coste".

Toda la información referente a esta convocatoria de ayudas (modelo de solicitud, documentación a presentar...) se encuentra disponible en las páginas web municipales: www.barakaldo.eus y euskara.barakaldo.eus .

La documentación debe entregarse en el Ayuntamiento de Barakaldo y para ello se recomienda la solicitud de cita previa a través del 010, teléfono gratuito de atención ciudadana. También se puede presentar de manera telemática a través de la sede electrónica, para lo que es necesario contar con la identificación electrónica B@KQ, que puede solicitarse de manera gratuita y sin cita previa en el SAC de la Herriko Plaza.

MODERNIZAR LA ROTULACIÓN COMERCIAL EN EUSKERA

El consistorio destinará, además, 5.000 euros a subvencionar la rotulación en euskera de establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios que hayan instalado sus rótulos entre el 6 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Las ayudas cubrirán el 50% o el 25% del gasto total de la rotulación, en función de cada caso particular. El plazo para presentar las solicitudes ya está abierto y se cerrará el 31 de octubre de 2025.

Las solicitudes deben tramitarse a través de la sede electrónica municipal (www.barakaldo.eus), utilizando una identificación digital como el sistema B@kQ, disponible gratuitamente y sin cita previa en las oficinas del SAC.