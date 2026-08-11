El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) licitará después del verano la Casa Torre como alojamiento turístico

Torre Ortiz de Molinillo y Velasco en Artziniega - AYTO. ARTZINIEGA

VITORIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) licitará después del verano la Casa Torre de Artziniega como alojamiento turístico. La licitación será para un periodo de diez años con posibilidad de prórroga de otros diez años más.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que el edificio, antigua Casa-Torre de los Ortiz de Molinillo y Velasco, ya fue hotel-restaurante desde 1995 hasta hace apenas ocho años, y el Ayuntamiento quiere reabrir ahora sus puertas tras una profunda reforma de todo el edificio.

El alojamiento cuenta con ocho habitaciones dobles y dos individuales y la licitación incluirá la posibilidad de prestar también los servicios de bar y restaurante, lo que puntuará a la hora de resolver las puntuaciones de las posibles ofertas.

La dotación de mobiliario de todo el edificio correrá por cuenta del adjudicatario y la licitación incluirá facilidades para la puesta en marcha del negocio. En septiembre, previo a la licitación, el Ayuntamiento posibilitará que quienes estén interesados puedan conocer el interior de la Casa-Torre.