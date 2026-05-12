Ayuntamiento de Bilbao impulsa una campaña de sensibilización en favor de una ciudad inclusiva y libre de LGBTIQ+fobia

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora este domingo, 17 de mayo, en la que sitúa los derechos humanos en el centro de la acción municipal e impulsa medidas de prevención, sensibilización, formación y atención, con el fin de garantizar la igualdad real y efectiva de las personas LGBTIQ+.

El Ayuntamiento de Bilbao se suma, de esta forma, a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, una jornada que cada 17 de mayo recuerda la importancia de proteger y promover los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y de avanzar hacia sociedades más justas, igualitarias y respetuosas con la diversidad sexual y de género, según ha informado en un comunicado.

La campaña institucional de sensibilización y visibilización desarrollada por el consistorio tendrá presencia en distintos espacios y canales municipales, con el objetivo de "concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar actitudes de odio, intolerancia y discriminación relacionadas con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género".

Bilbao reafirma así su apuesta por una ciudad "inclusiva que reconoce y valora la diversidad como un elemento enriquecedor, y rechaza de manera firme cualquier forma de LGBTIQ+fobia, avanzando hacia un modelo de convivencia basado en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas". Este compromiso se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con la Carta de Valores de Bilbao, en el marco del proyecto Bilbao Balioen Hiria.

El Ayuntamiento de Bilbao mantiene su compromiso con la construcción de una ciudad libre de violencias por diversidad sexual y de género, promoviendo "entornos seguros en los que todas las personas puedan desarrollarse con plena libertad, sin miedo a sufrir discriminación o agresiones".

En este sentido, la campaña del 17 de mayo busca no sólo sensibilizar, sino también "reforzar la responsabilidad ciudadana de prevenir, detectar y denunciar cualquier forma de violencia o discurso de odio", según ha destacado el consistorio.

Este marco de actuación se ve reforzado con la puesta en marcha del I Plan Municipal en Diversidad Sexual y de Género 2025-2030, una herramienta "estratégica" alineada con los valores que se reivindican en esta jornada internacional.

El Plan sitúa los derechos humanos en el centro de la acción municipal e impulsa medidas de prevención, sensibilización, formación y atención, con el fin de garantizar "la igualdad real y efectiva" de las personas LGBTIQ+.

A través de este Plan, el Ayuntamiento avanza de forma transversal en la promoción de un Bilbao "más inclusivo, diverso y cohesionado consolidando políticas públicas que refuerzan el respeto a la pluralidad de identidades y orientaciones y que contribuyen a una ciudad comprometida con la igualdad y la convivencia", ha remarcado.

SIN MIEDO SOMOS Y ESTAMOS

La campaña institucional impulsada con motivo del 17 de mayo da continuidad a la iniciada el pasado 26 de abril, coincidiendo con el Día de la Visibilidad Lésbica, y se integra en una misma línea comunicativa que se articula en torno al nombre de Bilbao.

La campaña utiliza el nombre de la Villa como "símbolo de apoyo y pertenencia, transmitiendo la idea de que Bilbao es una ciudad con mirada abierta". El mensaje se completa con "Bagara eta bagaude beldurrik gabe / Sin miedo somos y estamos", un lema que reivindica la presencia, la visibilidad y la libertad de las personas LGTBIQ+ como parte activa de la ciudad.

El Consistorio invita a la ciudadanía a "implicarse activamente contribuir en la erradicación de cualquier tipo de discriminación, odio o violencia por motivos de orientación sexual, identidad y de expresión de género". Con ese objetivo, esta nueva campaña se difundirá en diferentes soportes físicos como mobiliario urbano, en pantallas digitales de las sedes municipales y en la web y redes sociales del ayuntamiento.