Ayuntamiento donostiarra caduca la licencia y modifica el PGOU para que San Bartolomé se convierta en "espacio verde"

Archivo - San Bartolomé. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de San Sebastián ha aprobado caducar la licencia y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que finalmente no se construya un centro comercial, ni un parking de rotación en el cerro de San Bartolomé, sino que ese ámbito se convierta en "un espacio verde" para los ciudadanos.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha anunciado que "formalmente, y con todas las garantías jurídicas", se ha decidido "caducar la licencia", pero también "la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que en San Bartolomé no haya ningún centro comercial, ni un parking de rotación".

Insausti ha explicado que la decisión de renunciar a estas infraestructuras en San Bartolomé, como venían solicitando los vecinos, requería de dos medidas la de la caducidad de la licencia, "ya tomada", y la modificación del PGOU cuya redacción "se ha firmado ya".

Por lo tanto, ha destacado que "el compromiso que se tomó se cumple, se sigue desatando el nudo de San Bartolomé", a lo que ha añadido que, además, "se están tomando todas las decisiones con todas las garantías jurídicas". "Por lo tanto, se cumple lo que se dijo y con total garantía y seguridad jurídica" y se abre el camino para que San Bartolomé pueda convertirse en "un espacio verde", ha finalizado.