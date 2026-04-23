Ayuntamiento de Erandio asegura que la calidad del aire en el municipio cumple la normativa y es segura para la salud

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Erandio (Bizkaia) ha asegurado que la calidad del aire en el municipio cumple la normativa y es segura para la salud, por lo que ha emplazado a la ciudadanía a estar "tranquila".

Tras la reunión mantenida con responsables de Medio Ambiente y de Salud Pública del Gobierno Vasco para analizar la situación de la calidad del aire en el municipio, el consistorio ha explicado que los datos oficiales de la Red de Control de Calidad del Aire de Euskadi, sistema acreditado por ENAC, muestran que Erandio "cumple los valores límite establecidos por la normativa europea y estatal para la protección de la salud, así como los criterios más exigentes previstos en la nueva Directiva europea que entrará en vigor en 2030".

Durante el encuentro, ha indicado, también se analizó el estudio del CSIC, que aporta información científica de interés, "si bien se explicó que, por no ajustarse a los requisitos metodológicos y de acreditación exigidos legalmente, sus resultados no son válidos para evaluar el cumplimiento de la normativa ni para valorar la exposición real de la población".

El Ayuntamiento se ha reafirmado en su compromiso con "la protección de la salud, la transparencia y la información rigurosa" y ha asegurado que continuará colaborando con el Gobierno Vasco para garantizar "una vigilancia ambiental fiable y una comunicación clara a la ciudadanía".