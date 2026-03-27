Ayuntamiento de Leioa organiza una nueva edición de rutas guiadas a los comercios del municipio el 17 y 24 de abril

BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) vuelve a acercar su comercio a la ciudadanía con una nueva edición de las Rutas Comerciales, iniciativa gratuita que se celebrará los días 17 y 24 de abril a partir de las 18.00 horas y que propone un recorrido "abierto y participativo" para conocer algunos de sus comercios locales y su entorno histórico desde otra perspectiva.

Según ha informado el consistorio, esta propuesta, que "combina historia, cultura y vida comercial, se hará de la mano de la actriz Maribel Salas y la periodista Eider Hurtado, quienes guiarán a los grupos con contexto histórico, anécdotas locales y referencias al 500 aniversario de Leioa.

En esta edición participan 21 comercios y servicios de proximidad cuyas visitas se han distribuido en cuatro rutas diseñadas por barrios, que transcurren por Lamiako, el entorno del Boulevard, zonas de Iparraguirre y el eje de Estartetxe.