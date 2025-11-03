Ayuntamiento de Maruri-Jatabe presenta alegaciones al parque eólico Jata-Gane por el impacto en el municipio vizcaíno

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Maruri-Jatabe ha presentado sus alegaciones al anteproyecto del parque eólico "Jata Gane", promovido por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, por su impacto en el entorno natural del municipio vizcaíno.

En el informe remitido, el ayuntamiento advierte de "los impactos que el proyecto podría generar en el entorno natural del municipio, especialmente en el monte Jata, clasificado como suelo de especial protección, así como en las zonas de manantiales y captaciones históricas de agua".

Entre las principales observaciones se subrayan "la necesidad de proteger los recursos hídricos, preservar el paisaje y garantizar la seguridad vial durante la ejecución de las obras".

Asimismo, el Ayuntamiento propone el soterramiento de la línea de evacuación eléctrica a su paso por el municipio, con el fin de "minimizar el impacto ambiental y visual", además de requerir actuaciones de mejora en los accesos afectados por el tránsito de maquinaria pesada.

Desde el ayuntamiento se insiste en que el desarrollo de las energías renovables "debe realizarse de forma equilibrada, respetuosa con el territorio y compatible con la calidad de vida de la ciudadanía".

En los próximos días se convocará una reunión informativa en la Kultur Etxea, donde se explicarán los detalles de las alegaciones y la situación actual del proyecto, han anunciado desde el consistorio.